Mettere delle foglie di alloro nel secchio d’acqua per lavare i pavimenti? Potrà sembrare una cosa inutile, ma si tratta di un trucco davvero pazzesco.

Per avere una casa realmente pulita e priva di qualsiasi potenziale pericolo per la salute, lavare i pavimenti è tra quelle azioni che non andrebbero mai trascurate. Infatti, la maggior parte dello sporco si accumula proprio su questa superficie di casa, trasformandolo in un vero covo di germi e batteri.

Nonostante ci siano tantissimi prodotti specifici per eliminare tutto lo sporco dal pavimento, negli ultimi tempi, si sta riscoprendo il valore dei rimedi naturali nella pulizia domestica, non solo per una questione ecologica ma anche per la loro sorprendente efficacia. Uno dei trucchi più curiosi, e al tempo stesso più efficaci, consiste nell’aggiungere alcune foglie di alloro nel secchio dell’acqua destinata al lavaggio dei pavimenti.

Ecco perché da oggi, tutti dovrebbero aggiungere delle foglie di alloro nel secchio dell’acqua per i pavimenti

A prima vista può sembrare un’idea strana, ma questo gesto nasconde proprietà davvero sorprendenti. L’alloro, infatti, non è soltanto una spezia aromatica da cucina, ma una pianta ricca di oli essenziali, dalle proprietà antibatteriche, deodoranti e persino rilassanti. Aggiungerne alcune foglie all’acqua di lavaggio consente di profumare l’ambiente in modo naturale, senza ricorrere a detergenti chimici o fragranze artificiali troppo intense.

Per poter provare subito questo metodo geniale, basterà far bollire per qualche minuto 5 o 6 foglie di alloro in mezzo litro d’acqua, lasciarle in infusione finché il liquido non si raffredda leggermente e poi versare il tutto nel secchio con l’acqua calda per il lavaggio. A questo punto si può procedere normalmente, passando lo straccio o il mocio come di consueto.

Il risultato? Non solo i pavimenti saranno perfettamente puliti e privi di germi e batteri, ma nell’aria si sentirà una gradevolissima fragranza di fresco. Ma non è ancora tutto, perché proprio l’aroma sprigionato, farà anche da repellente naturale contro qualsiasi tipo d’insetto. In questo modo, non solo la casa sarà ben pulita, ma finalmente non avremo più nessun ospite indesiderato che ci gironzola nei vari ambienti. Un solo rimedio, ma con le molteplici proprietà e finalmente si potranno anche mettere da parte tutti quei prodotti chimici, costosi e anche pericolosi.