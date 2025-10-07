Ormai inevitabile l’esonero del tecnico dopo gli ultimi risultati molto negativi. Una notizia che cambia i piani anche per la Roma.

L’esonero è l’incubo peggiore per qualsiasi allenatore in carica. Non riuscire ad accontentare le richieste e le aspettative della piazza, venire messo alla berlina dalla tifoseria per via dei risultati negativi, è sicuramente l’anticamera del licenziamento nel calcio.

Finora in Serie A nessun tecnico è stato ancora esonerato, dopo sei giornate disputate. Quelli più a rischio al momento sono Marco Baroni del Torino, che però grazie al pareggio sul campo della Lazio pare aver salvato almeno per il momento la faccia, e Stefano Pioli della Fiorentina, ancora a secco di vittorie e numeri alla mano la più grande delusione di questo inizio stagione.

Probabilmente durante la sosta per le Nazionali di ottobre non cambierà ancora nulla in questo senso, anzi, i club prenderanno la pausa come un aiuto per ricaricare le energie e provare a ripartire nel miglior modo possibile. Non la pensa così un prestigioso club estero, che proprio poche ore fa ha ufficializzato l’addio dal proprio tecnico, reo di non aver potuto dare una sterzata alla squadra.

I Rangers cambiano allenatore: esonero prima della sfida di coppa con la Roma

La squadra che per ultima in Europa ha scelto di allontanare il proprio allenatore per via degli scarsi risultati è il Glasgow Rangers, uno dei club più prestigiosi e vincenti di Scozia. Un club importante e con una storia davvero particolare, visto che è dovuto passare anche per il fallimento prima di riuscire a rientrare nel calcio che conta.

I Rangers hanno scelto di separarsi da Russell Martin, ex difensore scozzese ed oggi allenatore, con un passato alla guida di Swansea e Southampton. Solo 8 punti in sette incontri di campionato racimolati dalla squadra blu, davvero pochi per una seria candidata al titolo ed al solito scontro diretto con il Celtic.

Una notizia che riguarda in parte anche la Roma; infatti la squadra di Gasperini dovrà affrontare tra qualche settimana proprio i Rangers nella fase campionato di Europa League. Il match, previsto per il 6 novembre prossimo ad Ibrox Stadium, vedrà i padroni di casa guidati da un’altra figura, che al momento non è ancora stata individuata.

La squadra di Glasgow non sta andando bene neanche nella competizione europea, visto che ha perso le prime due gare del girone, prima in casa contro il Gent e successivamente sul campo dello Sturm Graz. Insomma, un inizio davvero fallimentare che solo con un cambio alla guida tecnica potrebbe essere lasciato alle spalle.