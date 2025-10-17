Addio doloroso ed inaspettato in casa Juventus. Il club bianconero perde un elemento che ha fatto parte della squadra per anni.

La Juventus vuole tornare a vincere dopo una lunga e non troppo brillante serie di pareggi. La squadra di Igor Tudor ha bisogno di un’iniezione di fiducia tra campionato e Champions League, per non ricadere negli errori e nei problemi dello scorso anno, quando sotto la guida di Thiago Motta si incartò in diversi risultati deludenti.

Domenica 19 ottobre, nel lunch-match della settima giornata di Serie A, la Juve farà visita ad un club decisamente insidioso come il Como. Una trasferta non facile per nessuno, visto che la formazione di Cesc Fabregas ha dimostrato di potersela giocare con chiunque, mettendo già in difficoltà diverse big e proponendosi per un posto in Europa.

Servirà una reazione dopo la sosta per le Nazionali da parte dei bianconeri, che però dovranno fare a meno di Gleison Bremer a lungo termine. Il brasiliano si è operato al menisco e resterà fuori almeno un altro mese. Momento da prendere con le pinze per Tudor, mentre nel frattempo la società juventina ha deciso di cambiare più di qualcosa all’interno del proprio asset.

Juventus, cambia la composizione del CdA: addio ufficiale per Scanavino

Nelle scorse ore si è aggiornato il consiglio d’amministrazione della Juventus, che ha deliberato prima di tutto un addio, in realtà già nell’aria da tempo. Il club ha comunicato ufficialmente che a partire dal prossimo 7 novembre non farà più parte della società il dirigente Maurizio Scanavino.

Il contratto dell’attuale amministratore delegato bianconero scadrà proprio il mese prossimo e non verrà rinnovato, dunque Scanavino dopo diversi anni da dirigente della Juve lascerà il proprio incarico. Il club lo ha ringraziato così: “Juventus, nella persona del Presidente Gianluca Ferrero e a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione, ringrazia Scanavino per il lavoro svolto con passione e dedizione in questi anni, mettendo basi solide per l’avvio di una nuova fase di crescita. A Maurizio vanno gli auguri di pieno successo per le sue prossime sfide professionali”.

Intanto sono state anche annunciate le candidature per il nuovo CdA della Juventus, dove non sarà presente l’ex capitano Giorgio Chiellini, il quale rimarrà in società con un ruolo da dirigente e supervisore. Sono in lista invece sia il direttore generale Damien Comolli che il presidente Gianluca Ferrero.

Quest’ultimo sembrava dovesse seguire Scanavino ed allontanarsi dal ruolo di riferimento nella Juve, soprattutto dopo l’inchiesta legata all’eredità della famiglia Agnelli. Invece il manager piemontese si è ricandidato senza troppe remore.