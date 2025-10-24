Notizia a sorpresa che scuote l’intero mondo del calcio: il match previsto per la giornata di sabato è stato letteralmente annullato.

Il grande successo mediatico del calcio a livello internazionale riguarda la quantità di tifosi ed appassionati che in tutto il mondo seguono questo sport in maniera accesa e passionale, come se fosse un appuntamento fisso e sacro quando gioca la propria squadra del cuore.

Non a caso quando scattano le soste per le Nazionali o quando terminano i campionati e le coppe nei mesi estivi, i tifosi più accaniti soffrono da morire, nell’attesa di poter tornare a tifare dal vivo o in televisione i propri beniamini. Insomma, i tifosi muovono questo universo ‘pallonaro’, a volte indirizzando anche le decisioni di un club o di una federazione intera.

È ciò che sta succedendo in Spagna, uno dei paesi europei dove il calcio non solo è considerato lo sport nazionale, ma è una vera e propria religione proprio come in Italia, da moltissimi decenni a questa parte. Nel paese iberico è andata in scena una sorta di rivolta popolare nelle ultime settimane, che ha addirittura portato all’annullamento di un match della Liga.

Spagna, annullato il match Villarreal-Barcellona previsto inizialmente a Miami

Andiamo con ordine. La Liga spagnola aveva decretato lo svolgimento di un match di campionato, quello tra Villarreal e Barcellona, ben lontano dalle consuete latitudini iberiche. Per questioni commerciali e di sponsor, si era deciso di far giocare questa partita sabato 20 dicembre addirittura a Miami, negli Stati Uniti.

Una decisione che, a detta dei tifosi e dei calciatori stessi, avrebbe falsato lo svolgimento reale del campionato, costringendo Villarreal e Barça ad un viaggio sfiancante oltreoceano solo per disputare una singola gara, mentre tutte le loro rivali avrebbero affrontato la medesima giornata in maniera classica, giocando in territorio spagnolo.

Viste le proteste di tifosi, club e calciatori (con tanto di sciopero di 15” nella scorsa giornata), la Liga ha deciso di annullare l’evento a Miami evitando così che Villarreal e Barcellona fossero costrette a questa trasferta lunga e folle. Un segnale di come la passione ed il gioco a volte riescano ad essere più rilevanti del vil denaro.

Cosa che però non accadrà per la nostra Serie A: una soluzione simile è stata presa a livello commerciale nel campionato italiano, visto che a febbraio 2026 il match Milan-Como verrà disputato a Perth, in Australia, a ben 13.700 chilometri di distanza da San Siro. Una scelta difficile da capire, che però il presidente di Lega Simonelli ha spiegato così: “Per noi una situazione di contingenza, legata all’indisponibilità dello stadio di San Siro, si è trasformata in un’opportunità per accontentare i numerosi tifosi del calcio italiano che avranno la possibilità di seguire dal vivo la partita a Perth, incrementando la nostra visibilità internazionale”.