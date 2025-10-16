La clamorosa sconfitta patita nell’ultimo match di qualificazione ai Mondiali è stata fatale per il tecnico: esonerato con effetto immediato

Se non si tratta di un terremoto, poco ci manca. Con l’approssimarsi della fine dei gironi di qualificazione ai Mondiali – tanto nella zona Europa che nelle altre Confederazioni continentali – stanno arrivando i primi verdetti. E anche le prime realistiche previsioni di speranza di agganciare l’ultimo treno utile per la kermesse iridata.

Nel ‘Vecchio Continente’ la situazione si è fatta davvero esplosiva per il destino di tre allenatori che, dopo l’ultimo round di incontri, hanno perso il posto precedentemente occupato.

La Svezia, dopo l’incredibile sconfitta interna contro il Kosovo – che ha drammaticamente complicato il cammino nel Gruppo B – ha esonerato l’ex rossonero Jon Dahl Tomasson, reo di aver raccolto un solo punto nelle quattro gare del raggruppamento disputate finora.

Non è molto migliore la situazione della Serbia, scivolata al terzo posto del Gruppo K – quello comprendente la già qualificata nazionale inglese allenata da Thomas Tuchel – che nella prima delle due partite previste in questa fase ha perso clamorosamente in casa contro l’Albania.

Nella fattispecie della rappresentativa slava, il CT Dragan Stojkovic ha presentato le sue dimissioni dopo le ovvie incredibili pressioni portate avanti direttamente dalla Federazione serba. Ma l’ecatombe di tecnici non è certo finita qui. Anche nell’ultimo caso la decisione drastica è stata motivata da un risultato forse tra i più incredibili degli ultimi mesi.

Addio Hasek: esonerato il CT dopo l’ultima sconfitta

Sebbene già avesse dimostrato, battendo per 4-0 il Montenegro nel match dello scorso 9 ottobre, di essere evidentemente diventata una Nazionale in grado di dar fastidio a quasi tutti, nessuno avrebbe mai immaginato – complice anche l’alta posta in palio – che le Isole Far Oer potessero battere la Repubblica Ceca in un incontro che ha dischiuso degli scenari impensabili – invero ancora complicati – per la minuscola rappresentativa.

In questo momento la nazionale allenata, fino alla partita ‘incriminata’, da Ivan Hasek, ha un solo punto di vantaggio sulla matricola del territorio autonomo del Regno di Danimarca ad una sola gara dalla fine del Gruppo L. Quello capitanato dalla Croazia di Luka Modric.

Nonostante sia abbastanza improbabile che, quanto meno per accedere ai Playoff, i cechi falliscano la missione di battere Gibilterra in casa il 15 novembre (contestualmente le Isole Far Oer sono impegnate proprio in Croazia), i vertici federali di Praga hanno preso la loro decisione.

Il CT è stato esonerato con effetto immediato. Il Presidente federale David Trunda ha già annunciato che cercherà ora un tecnico, possibilmente straniero, ma nel frattempo è plausibile che venga assunto un allenatore ad interim per completare il percorso di qualificazione con l’ultima sfida. Che a questo punto non appare più così scontata nonostante la modestia dell’avversario…