Rinnovo ufficiale in casa Juventus nelle scorse ore: c’è il comunicato del club bianconero che blinda questo giovane talento.

Storicamente la Juventus è un club molto attento ai talenti di casa propria, una squadra che nel corso degli anni è divenuta grande grazie agli investimenti ed agli acquisti arrivati dall’estero, uniti alla crescita di giovani cresciuti a Torino o in zone limitrofe.

Per migliorare ancora di più la crescita e la maturità dei propri giovani calciatori, la Juve da qualche anno ha deciso di lanciare la cosiddetta Next Gen, ovvero la squadra Under 23 bianconera che dà l’opportunità ai talenti in ascesa di mettersi in mostra con un campionato vero e proprio come la Serie C, anziché continuare a giocare con la Primavera in una competizione di prospettiva ma meno performante.

Dalla Juve Next Gen sono fuoriusciti talenti assoluti, come i vari Soulé, Huijsen, Mbangula, De Winter, Dragusin e Barrenechea. Tutti calciatori ceduti e sacrificati sul mercato per il bene delle casse juventine. Mentre su altri il club ha deciso di investire, come l’ultimo gioiello della squadra allenata da Massimo Brambilla che ha persino ottenuto un riconoscimento prestigioso.

Rinnovo nella Juve Next Gen: il giovane Turco firma fino al 2028

La Juventus ha annunciato poche ore fa il rinnovo ufficiale di contratto del talento Stefano Turco, uno dei ragazzi che stanno militando nell’attuale rosa della Juve Next Gen in Serie C. I bianconeri hanno deciso di blindare questo talento di 20 anni, facendogli firmare un rinnovo contrattuale fino al giugno 2028.

“Momento da ricordare per Stefano Turco. Il laterale bianconero ha rinnovato il suo contratto con la Juventus, legandosi al club fino al 30 giugno 2028” – ha scritto la Juve sul proprio sito ufficiale celebrando il rinnovo di questo calciatore, considerato come detto uno dei migliori giovani del momento della propria U-23.

Turco, nativo di Padova, è un esterno prevalentemente destro, capace di giocare sia da terzino che da quinto di centrocampo. Classe 2005, ha iniziato nel vivaio della squadra della città d’origine, per poi essere scovato ed ingaggiato dalla Juve nel 2019. Dopo aver fatto parte della Primavera bianconera, è stato aggregato alla Next Gen, dove in stagione ha già giocato 6 gare segnando una rete.

Un giocatore di grande carattere e rapidità, tanto che vanta già diverse presenze nelle selezioni giovanili della Nazionale italiana. Una mossa, quella della dirigenza juventina, che dimostra come il club tenga particolarmente ai giovani del proprio vivaio. Chissà che Turco non possa essere il prossimo a debuttare in prima squadra.