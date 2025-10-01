Sempre frequenti le indiscrezioni di mercato sul futuro del fuoriclasse argentino: la proposta potrebbe essere la pietra definitiva

Prendere o lasciare. Oltretutto, con l’inevitabile incedere del tempo, probabilmente la situazione potrebbe anche peggiorare. Lo sanno i tifosi giallorossi, lo sa il tecnico Gian Piero Gasperini e lo sa il diretto interessato, Paulo Dybala, il campione che anno dopo anno fa sempre i conti con i ricorrenti problemi fisici che lo hanno tormentato lungo tutta la sua carriera.

L’ultimo infortunio – una lesione di basso grado alla coscia rimediata durante il primo tempo dell’unica sconfitta stagionale della Roma fino a questo momento – lo ha messo ko per diverse partite. La Joya tornerà verosimilmente a disposizione del suo allenatore solo per la sfida all’Inter del prossimo 18 ottobre, certificando così uno stop anche stavolta superiore ai 30 giorni.

Cavalcando l’incipit, tutti hanno messo in conto la fragilità fisica dell’ex bianconero sia al momento del suo lungimirante acquisto a costo zero nell’estate del 2023, sia in termini di condizioni tutto sommato facilmente raggiungibili per i rinnovi automatici del contratto originariamente firmato.

Dalle insistenti voci provenienti dall’Argentina (il Boca Juniors ancora sogna il suo acquisto) fino alle lusinghe turche e inglesi, senza dimenticare l’affare che sembrava già concluso, nell’estate del 2024, con gli arabi dell’Al-Qadsiah, che avevano messo sul piatto un ingaggio stratosferico per il campione: 75 milioni in tre anni. Paulo disse ‘no’, dimostrando un incredibile attaccamento alla causa giallorossa.

Dybala, la mossa della Roma: il futuro è già scritto

Dopo aver raggiunto e superato il 50% di partite giocate per almeno 45 minuti nella stagione 2024/25, è scattato il rinnovo automatico del contratto del calciatore sudamericano.

Il campione del mondo è tuttora legato al club di Trigoria da un accordo fino al 30 giugno 2026 a circa 8 milioni di euro netti a stagione. Decisamente troppi per le sempre sofferenti casse del club capitolino, ancora impegnato a fornire le adeguate garanzie all’UEFA per il rispetto dei parametri del Fair Play Finanziario e del Settlement Agreement.

Considerando però l’ormai sempre più vicina deadline contrattuale, la Roma e l’entourage del fantasista dovranno sedersi al tavolo il prima possibile per arrivare ad un accordo, visto che la dichiarata volontà del club è quella di contare sui suo fuoriclasse anche per le stagioni a venire.

Come riportato da ‘Il Corriere dello Sport‘, il giocatore – che ha giusto qualche ora fa annunciato che diventerà padre – vuole restare nella Capitale. Anche a costo di ridursi l’ingaggio, che poi è l’unica via realistica per prolungare il matrimonio.

Ecco che allora Massara e soci potrebbero avanzare una proposta composta da 4 anni di contratto (coi quali l’argentino concluderebbe presumibilmente la sua carriera in giallorosso) a 4 milioni netti l’anno. 16 milioni di buoni motivi per restare nella città che lo ha accolto da subito come un idolo e a cui lo stesso campione deve qualcosa: la missione è sempre quella di alzare al cielo un trofeo con la maglia della Roma.