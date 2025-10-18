Momento delicato per Alexander Zverev, uno dei migliori tennisti in circolazione che però non riesce a sbloccarsi per questi vari problemi.

Se Carlos Alcaraz e Jannik Sinner continuano a dominare la scena del tennis internazionale, visto che oggi giocheranno la loro sesta finale della stagione, il merito è senza dubbio del talento e della continuità dimostrata da questi due fuoriclasse, capaci di risultare superiori a tutti gli altri rivali.

Ma c’è anche una fetta di demerito che passa dalla concorrenza. Infatti altri tennisti molto quotati, sui quali c’era chi scommetteva fortemente come futuri dominatori di questo sport, non stanno dando le risposte adeguate. Basti pensare ai recenti flop di talenti come Holger Rune, Jack Draper o Auger-Aliassime, oggi lontanissimi dalle vette del tennis mondiale.

Ma anche Alexander Zverev, colui che almeno dal punto di vista dei risultati dovrebbe essere il terzo migliore al mondo, non riesce a tenere il passo di Alcaraz e Sinner. Il tedesco è un giocatore di assoluta qualità, ma nel 2025 è stato vittima di una serie di problematiche e dolori che lo hanno costretto ad un’altalenanza di prestazioni, troppo spesso verso il basso.

Zverev, altro infortunio: il tedesco rischia di saltare Parigi-Bercy

L’ultima uscita di Sasha Zverev è arrivata durante il Six Kings Slam, il torneo di esibizione che sta andando in scena a Riyadh e che proprio stasera vedrà il suo epilogo con l’ennesimo scontro Alcaraz-Sinner. Il tedesco è stato invece eliminato senza appelli al primo turno, contro Taylor Fritz, denotando un momento di scarsa forma fisica.

Non bastasse la sconfitta, Zverev ha fatto sapere di avere anche accusato un infortunio muscolare dopo l’incontro in Arabia Saudita: “Quest’anno è stato difficile dal punto di vista fisico, ho avuto molti problemi, molti infortuni. Purtroppo oggi ne ho avuto un altro. Ho avuto questo problema alla spalla, è stato un peccato perché mi ero allenato molto bene negli ultimi giorni. È successo durante il riscaldamento, quindi è stata un po’ una sfortuna per me”.

Molto sfortunato Zverev, che rischia ora di saltare i prossimi impegni stagionali e dunque di perdere ancora punti nel ranking ATP. Il classe ’97 è nella entry-list del torneo di Parigi-Bercy, uno degli ultimi appuntamenti prestigiosi dell’anno, ma se il problema alla spalla dovesse persistere, difficilmente vedremo Sasha ai nastri di partenza della competizione.

Al momento, come già detto, Zverev è terzo nel ranking mondiale, con 5930 punti a suo favore. Piuttosto lontani i primi inseguitori, ovvero Fritz e Djokovic, ma altri forfati nei prossimi mesi rischiano di assottigliare la classifica.