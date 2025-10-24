Incredibile ma vero: si parla seriamente di ipotesi dimissioni per Igor Tudor dalla Juventus. Notizia bomba prima della gara di domenica.
Visualizza questo post su Instagram
L’avvio di stagione della Juventus, soprattutto in campionato, era stato descritto come ideale e scintillante. Tre vittorie nelle prime tre giornate, il successo in rimonta sugli odiati rivali dell’Inter e tanto entusiasmo in casa bianconera. Tutto perfetto, se non fosse che nell’ultimo mese i bianconeri hanno un po’ sprecato il vantaggio accumulato.
L’ultima vittoria della Juve in gare ufficiali risale proprio al 4-3 sull’Inter del 13 settembre. Dopo di che sono arrivati 4 pareggi e due recenti sconfitte consecutive, che stanno mettendo in discussione le capacità di Igor Tudor di gestire la rosa a disposizione. Vero è che la Juventus ha dovuto affrontare un calendario molto complicato tra campionato e Champions League, ma di certo ci si aspettava di più dal punto di vista di convinzione e gioco.
Domenica Vlahovic e compagni sono attesi da un altro duello delicatissimo, allo stadio Olimpico contro la Lazio. Il rischio è che, in caso di mancato successo, la Juventus possa seriamente pensare di cambiare guida tecnica lasciando Tudor in disparte. Ma in realtà, secondo voci che provengono da Vinovo e dintorni, la situazione potrebbe essere ben diversa.
Chirico a JuveLive: “Tudor non verrà esonerato, bensì darà lui le dimissioni”
Nell’ultima diretta social del portale JuveLive si è parlato proprio del futuro di Igor Tudor, che starebbe vivendo in un clima non proprio positivo e favorevole. Come se all’interno del club più di qualcuno avrebbe messo in evidenza i limiti dell’allenatore croato.
Il giornalista Marcello Chirico, da sempre molto addentro alle cronache Juventus, ha dato una propria interpretazione di ciò che potrebbe succedere a breve: “Tudor mi dà l’idea di essere nervoso, vuol dire che percepisce attorno a sé un’aria che non gli piace e non va bene. Potrebbe anche chiudersi la storia tra lui e la Juve, ma secondo me si chiuderà in maniera diversa da Thiago Motta. Perché Tudor non si farà esonerare, bensì si dimetterà“.
Dunque Tudor sarebbe persino disposto a farsi da parte qualora non sentisse più la fiducia da parte del club e dell’ambiente, rinunciando anche all’ingaggio che attualmente percepisce.
Impossibile con Chirico non parlare di eventuali sostituti in panchina: “Io come allenatore non vedo possibilità per Spalletti, Palladino e men che meno per Mancini. Vedo più probabile una pista straniera, non sottovaluterei Terzic. So che è un profilo che piace molto a Comolli”.