Altra sconfitta per la Fiorentina e Stefano Pioli è sempre più in discussione: le ultime dichiarazioni aprono un nuovo scenario.

Momento sempre più delicato per la Fiorentina, la squadra più deludente di questo avvio di campionato in Serie A. Una formazione costruita per bissare la qualificazione in Europa ottenuta nelle ultime annate, che invece dopo nove giornate non ha ancora trovato il briciolo di una vittoria.

La viola al momento è al penultimo posto in classifica, con solo 4 punti conquistati, frutto di altrettanti pareggi. Peggio ha fatto solo il Genoa, che è fermo a quota 3. I viola anche ieri sera, nel turno infrasettimanale di campionato contro l’Inter, sono usciti dal campo annichiliti e delusi. Sconfitta netta per 3-0 sul campo di una delle squadre più attrezzate della Serie A, dunque era quasi impossibile pensare che i toscani potessero fare di meglio.

In tutto questo resta in forte bilico la posizione di Stefano Pioli. L’allenatore della Fiorentina è da settimane al centro delle voci riguardanti un clamoroso esonero. I risultati sono completamente fallimentari, al netto di un calendario non semplice. Ma l’andamento della viola preoccupa non poco la piazza gigliata, visto che la Fiorentina rischia di piombare come nel 2002 nell’incubo di una retrocessione che avrebbe del clamoroso.

Pioli, parole forti dopo il k.o. di San Siro: “Esonero? Non me ne frega niente…”

Al momento la Fiorentina non ha ancora preso alcuna decisione sul futuro di Stefano Pioli. Visto l’impegno ravvicinato in campionato, previsto per domenica prossima contro il Lecce al Franchi, è probabile che ogni scelta pesante possa essere rimandata a dopo il weekend, nella speranza che il tecnico sappia risollevare la propria squadra.

Ma l’ombra dell’esonero aleggia pesantemente sulle spalle di Pioli, che in conferenza stampa dopo Inter-Fiorentina è apparso stizzito e tutt’altro che sereno alla domanda postagli su queste voci: “Non mi frega niente del mio futuro, non sto pensando che con il Lecce può essere la mia ultima partita. È ovvio che c’è un solo risultato, poi non so cosa succederà”.

Nervosismo e pochissime certezze regnano dalle parti di Firenze. Lo stesso Pioli ha smentito anche le voci su possibili sue dimissioni dalla panchina viola: “Non sto pensando alle dimissioni. Spero di essere parte della soluzione, però mi sento anche parte del problema. C’erano altre aspettative, questa classifica adesso è la nostra realtà: ne verremo fuori e ne sono convinto. In questo momento dobbiamo giocare per salvarci e la squadra ne è consapevole”.

Intanto il club sullo sfondo sta già pensando a soluzioni alternative in panchina. Sempre vive le piste che portano ai nomi di De Rossi, Thiago Motta e Vanoli in caso di esonero di Pioli.