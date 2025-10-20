Notizia che sorprende l’intero mondo del calcio italiano, ma in particolare i supporter della Roma, che non si aspettavano queste parole.

Dopo sette giornate di campionato è sicuramente ancora presto per fare primi bilanci e sfornare giudizi particolarmente accurati sulle squadre di Serie A. Ma una cosa è ben chiara e visibile a tutti: la grande delusione di questo avvio è senza dubbio la Fiorentina, che sta giocando peggio del previsto e raccogliendo pochissimo in fatto di punti.

Zero vittorie finora in campionato per la viola, che a sorpresa resta all’ultimo posto in classifica a quota 3 punti, assieme ai rivali del Pisa ed al Genoa. Una partenza ad handicap difficile da spiegare, condizionata forse da un calendario non facile (ha già dovuto affrontare Napoli, Roma e Milan) e da un feeling non trovato tra squadra ed allenatore.

La scelta di richiamare Stefano Pioli alla guida dei toscani finora non è risultata giusta o azzeccata, visti i risultati recenti. Non a caso si continua a vociferare di un rischio esonero per Pioli, che non sembra avere ormai molti alibi per via di questo inizio insufficiente. Ma a dare le dimissioni sembra poter essere un altro personaggio, ben noto anche alla sponda giallorossa del tifo romano.

Fiorentina, Daniele Pradè fa mea culpa: dimissioni in vista?

A prendersi le totali responsabilità della partenza flop della Fiorentina c’ha pensato il direttore sportivo Daniele Pradè. Molto criticato nelle ultime settimane il dirigente romano, che avrebbe la colpa principale di non aver costruito una squadra completa o adatto al gioco di Pioli.

Queste le parole in conferenza stampa dopo l’ultimo k.o. dei viola contro il Milan di ieri sera: “A caldo direi solo cose stupide, se c’è una persona da cacciare dovrei essere io. Non Stefano Pioli, non i calciatori. Se c’è una contestazione da parte dei tifosi è nei miei riguardi ed è giusto così. Per quello che ho speso dovevamo stare in posizione molto più alta. Con un budget così la situazione non è quella che ci aspettavamo, di qualcuno sarà la colpa…”

Pradè si dà dunque le colpe della situazione delicata della Fiorentina, anche se al momento non si parla ancora di dimissioni realistiche. Ma non è da escludere che possa essere presa la decisione amara dall’ex D.S. della Roma.

Dopo aver ricoperto il ruolo di uomo-mercato in giallorosso, nel finale dell’era Sensi, Pradè ha ottenuto l’incarico dalla Fiorentina, per poi passare alla Sampdoria ed all’Udinese. Nel 2019 fu richiamato dai viola, sotto la gestione Rocco Commisso. Ma oggi, visti i risultati scarsi e gli investimenti non sempre azzeccati, rischia il taglio definitivo.