La Juventus starebbe già pensando ai colpi di mercato di gennaio per accontentare il suo prossimo allenatore al meglio.

Ore sempre più calde per il futuro della panchina bianconera. La dirigenza della Juventus è in fibrillazione per la scelta del nuovo allenatore, dopo aver formalizzato nella giornata di lunedì l’esonero di Igor Tudor, dovuto ai risultati scarsi ottenuti tra campionato e Champions League.

Il pubblico bianconero chiama a furor di popolo l’approdo di Luciano Spalletti, ex allenatore tra le altre di Roma, Inter e Napoli. Considerato uno dei tecnici italiani più importanti della sua generazione, il toscano deve anche rimettersi in carreggiata dopo l’esperienza flop alla guida della Nazionale italiana.

Resta viva sullo sfondo anche la candidatura di Raffaele Palladino, allenatore attualmente senza contratto che ha scelto di lasciare la Fiorentina dopo una buonissima stagione vissuta lo scorso anno. Ma al momento i rumors parlano di contatti aperti con Spalletti, con il quale si starebbe discutendo della durata di contratto: la Juve ha offerto un ingaggio fino a fine stagione, con rinnovo automatico in caso di qualificazione Champions.

Juve, chi il miglior colpo per far felice Spalletti: scelto un ex pupillo ai tempi del Napoli

Ma non c’è solo la scelta dell’allenatore: la Juventus deve cominciare a pensare anche ai rinforzi da apporre in rosa nella sessione di mercato di gennaio prossimo. Una finestra necessaria, soprattutto per concedere al nuovo allenatore una rosa più all’altezza delle aspettative.

Il sito Calciomercato.it ha voluto interpellare i tifosi bianconeri sulla propria pagina Telegram, proprio per capire quale sarebbe il colpo migliore a gennaio per rinforzarsi e per donare a mister Spalletti un uomo gradito e necessario per il suo schema tattico.

La scelta è ricaduta su un ex pupillo del tecnico ai tempi del Napoli: vale a dire il difensore sudcoreano Kim Min-Jae, stopper di grande fisicità ed esperienza che ha vinto lo Scudetto nel 2023 da grande protagonista, prima di passare al Bayern Monaco dove non sta però ripetendo le stesse gesta. Ben il 40% dei votanti ha indicato Kim come acquisto ideale.

Al secondo posto c’è la tentazione Zambo Anguissa, nome votato dal 30% dei tifosi bianconeri. Anche se ad oggi appare quasi impossibile che la Juve possa strappare al Napoli un centrocampista così determinante.

Sempre a livello di mediana, 25% di voti sono andati all’interista Davide Frattesi, che è ai margini della rosa nerazzurra. Chiude con solo il 5% dei voti Nahuel Molina, laterale difensivo destro dell’Atletico Madrid, già accostato alla Juve la scorsa estate.