Antonio Conte rischia di perdere quanto fatto finora in casa Napoli dopo le ultime sconfitte e le frizioni interne. Circolano già voci strane in casa azzurra.

Quello che sta vivendo oggi il Napoli è il periodo più complicato da quando Antonio Conte si è seduto sulla panchina azzurra per la prima volta. I campioni d’Italia in carica, nonostante un mercato eccellente effettuato in estate, stanno deludendo le aspettative visti gli ultimi risultati.

Nelle dieci gare ufficiali finora disputate, tra campionato e coppa, il Napoli ha già collezionato quattro sconfitte. Le ultime due, contro il Torino prima ed il PSV Eindhoven poi, hanno aperto il dibattito sui problemi della squadra campana, che nonostante una rosa di alto livello non sta riuscendo a dimostrare tutto il proprio potenziale.

Infortuni numerosi, errori difensivi evidenti, nervosismo e poca concentrazione. Queste le colpe di un Napoli sottotono ed insufficiente, capace di subire ben 6 reti nella trasferta di Champions League in Olanda. Ed automaticamente si vocifera di un Conte in netta difficoltà, che dopo il k.o. di martedì sera ha parlato di stagione molto complessa e di ambiente persino sopravvalutato.

Conte, frizioni con lo spogliatoio del Napoli. E si torna a fare il nome di Spalletti

Antonio Conte ad Eindhoven è persino sembrato fuori fase, poco motivato ed in grande difficoltà nelle indicazioni da dare alla squadra, non riuscendo ad evitare la goleada subita dal PSV. Insomma, i segnali di una crisi interna inaspettata.

Il rischio è che si stiano scoprendo alcune frizioni interne allo spogliatoio azzurro, come ammesso anche da capitan Di Lorenzo. Il terzino, nel post-partita di ieri, ha parlato di squadra senza “cazzimma” e molto più fragile rispetto allo scorso anno. In tutto questo le responsabilità dell’allenatore sono molte, visto che Conte è solitamente noto per essere un motivatore eccellente, capace di tirar fuori il massimo dai propri calciatori.

Il Napoli dovrà reagire immediatamente a queste ultime sconfitte, cercando di allontanare gli spettri di due stagioni fa, quando da campioni d’Italia in carica non riuscirono a reggere alle alte aspettative dell’ambiente e chiusero una stagione disastrosa al nono posto. Sabato prossimo c’è già uno scontro diretto con l’Inter ed il rischio di un’altra caduta spaventa tutti.

Intanto in città già circola il nome di Luciano Spalletti; tanti tifosi, legati al profilo del tecnico toscano, chiamerebbero a gran voce quest’ultimo per sostituire un Conte che come detto appare svuotato e poco motivato. Spalletti viene dal flop con la Nazionale azzurra e sarebbe pronto e voglioso per una nuova avventura con un club. Chissà che questa tentazione, possa trasformarsi in realtà nelle prossime settimane.