Gli esperti consigliano di apportare queste piccole modifiche in casa per metterla in sicurezza: così non correrai alcun rischio.

La casa è spesso percepita come il rifugio più sicuro, un luogo protetto dal caos esterno. Tuttavia, molti trascurano i rischi reali che si annidano proprio tra le mura domestiche. Dalle intrusioni alla gestione scorretta degli impianti, passando per l’uso inconsapevole della tecnologia, la sicurezza in casa è un tema sempre più centrale per chi desidera proteggere sé stesso, i propri cari e i propri beni.

Secondo recenti ricerche, una parte significativa dei furti avviene durante le ore diurne, spesso quando l’abitazione sembra apparentemente “occupata”. Allo stesso tempo, aumentano i casi di incidenti domestici legati a impianti non a norma o a dispositivi connessi non protetti. Di fronte a questi dati, esperti di sicurezza e domotica propongono un approccio più consapevole e tecnologicamente avanzato per difendere le proprie abitazioni.

Come mettere in sicurezza la propria casa con dei semplici consigli: tutti da provare

Rendere sicura la propria casa non è affatto complicato, né tanto meno è necessario ricorrere a chissà quali grandi opera complicate. Tuttavia, sarà importante farlo quanto prima, in modo tale da evitare di correre rischi, anche quelli più banali. Piccoli cambiamenti, che faranno immediatamente la differenza.

Ma quali sono quindi questi consigli da provare subito in casa affinché sia realmente sicura? Ecco la lista completa:

Osservare la casa come farebbe un ladro: il primo consiglio degli esperti è osservare l’abitazione con occhi esterni. Zone buie, finestre accessibili senza ostacoli, porte secondarie poco visibili: ogni punto debole va individuato e corretto. Installare sensori intelligenti: oggi esistono diverse tipologie, come i sensori di movimento, capaci di inviare notifiche in tempo reale. La domotica può trasformare un semplice appartamento in una casa intelligente, pronta a segnalare qualsiasi anomalia Illuminazione: luci esterne ben posizionata, magari con sensori di movimento, rendono gli spazi meno adatti per i ladri. Aggiornare le serrature e le porte d’ingresso: molti furti avvengono forzando vecchie serrature. Gli esperti consigliano l’installazione di cilindri di sicurezza di ultima generazione o, meglio ancora, serrature smart gestibili da smartphone. Simulare la presenza anche quando si è assenti: tecnologie come i timer per luci, la gestione da remoto di TV o radio e i sistemi integrati di automazione aiutano a far credere che la casa sia abitata, scoraggiando così intrusioni.

Insomma, si tratta di piccolissimi accorgimenti, ma che renderanno immediatamente la casa un luogo più sicuro.