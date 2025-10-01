Sono queste le idee, tutte da copiare, che permetteranno di portare in casa un pizzico di autunno: il soggiorno avrà tutto un altro aspetto.

Il soggiorno è, senza dubbio, uno degli ambienti più importanti di casa. Non un semplice luogo, ma il posto in cui ci uniremo con la nostra famiglia e in cui andremo a passare dei momenti di convivialità e anche di totale relax. Proprio per questo, è importante che rispecchi accuratamente quella che è la stagione del momento.

E vista la stagione in cui siamo, portare un tocco di autunno nel soggiorno non è affatto complicato anzi, bastano alcuni accorgimenti mirati per rivoluzionare l’atmosfera. Nulla di complicato o che richieda ingenti somme di denaro, ma delle piccole aggiunte, fatte ovviamente nel modo giusto, che cambieranno completamente l’atmosfera.

Ecco le idee degli interiori designer per portare un tocco di autunno nel soggiorno

Il primo passo è giocare con i colori. Le tonalità tipiche della stagione, arancio bruciato, ocra, ruggine, bordeaux e tutte le sfumature della terra, possono essere introdotte attraverso cuscini, coperte, tappeti o tende. Anche piccoli dettagli come le candele o i vasi decorativi possono fare la differenza se scelti nei toni giusti.

I materiali, poi, parlano il linguaggio dell’autunno meglio di qualsiasi altra cosa. Il legno grezzo, la lana, il lino e il velluto sono perfetti per rendere il soggiorno più caldo e materico. Un plaid morbido appoggiato distrattamente sul divano, una coperta a maglia grossa o un tappeto in fibre naturali invitano a fermarsi e a godersi il momento. La presenza di texture diverse aggiunge profondità e rende l’ambiente più interessante e vissuto.

La luce è un altro elemento fondamentale. In autunno infatti, le giornate sono decisamente più brevi e per questo aggiungere nel soggiorno della luce calda andrà sicuramente a creare l’atmosfera giusta. Candele, lampade con luci soffuse e calde, porteranno quel tocco in più che trasformerà direttamente l’ambiente.

Infine, non possono mancare gli elementi decorativi ispirati alla natura. Foglie secche, zucche ornamentali, rami di eucalipto o bacche rosse possono essere disposti in centrotavola, vasi o composizioni fai-da-te. Anche un mazzo di fiori di stagione, come dalie o crisantemi, può ravvivare lo spazio con eleganza. Ed ecco, che con queste piccole aggiunte, il soggiorno diventerà subito pronto per affrontare l’autunno.