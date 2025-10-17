Cosa fare se la casa è fredda nonostante i termosifoni siano accesi tutto il giorno? Ecco dove controllare per capire se c’è qualcosa che non va.

Accendere i termosifoni, anche per tutto il giorno, e rendersi conto che la temperatura degli ambienti resta sempre fredda è una delle frustrazioni più comuni durante i mesi freddi. Si potrebbe pensare che il problema sia il riscaldamento in sé, ma in realtà spesso la causa è ben più subdola.

In tante abitazioni, anche quelle apparentemente ben isolate, si verificano delle dispersioni o inefficienze che compromettono il comfort senza che ci si accorga immediatamente. Il risultato? Bollette più alte e una casa che resta inspiegabilmente fredda. Quando questo accade possono esserci numerosi fattori nascosti che riducono drasticamente l’efficacia del riscaldamento domestico, senza che vi siano segnali evidenti a prima vista.

Casa fredda nonostante i termosifoni accesi? Ecco perché accade e cosa controllare

È un errore comune dare per scontato che, se i termosifoni sono caldi, allora l’impianto funziona correttamente. Il più delle volte, possono esserci dei numerosi motivi per cui, nonostante i termosifoni siano caldi, la casa resta comunque fredda e per nulla confortevole. Ecco che quindi, sarà importante cercare di andare a fondo, prima di tutto per trovare il problema e per risolverlo il prima possibile.

Ma quali sono quindi i motivi per cui anche se caldi i termosifoni non sembrano riscaldare casa? Ecco i più comuni:

Termosifoni pieni d’aria: se il radiatore è solo tiepido o riscalda in modo non uniforme (ad esempio caldo sotto e freddo sopra), il problema potrebbe essere la presenza di aria nel circuito. In questo caso è fondamentale effettuare lo spurgo, soprattutto all’inizio della stagione invernale. Arredi troppo vicini ai termosifoni: molti tendono a posizionare divani, tende pesanti o mobili davanti ai termosifoni. Questo ostacola la diffusione del calore nella stanza. Meglio lasciare lo spazio libero intorno, soprattutto davanti e sopra il radiatore Isolamento inefficace: spifferi da porte e finestre, infissi vecchi o pareti poco isolate possono vanificare anche il miglior sistema di riscaldamento. Controllare la presenza di ponti termici, vetri singoli o guarnizioni consumate può fare la differenza tra una casa accogliente e una continuamente fredda. Termostato mal posizionato: un altro errore frequente è collocare il termostato in una zona troppo calda o troppo fredda della casa, come vicino a una fonte di calore o in corridoi freddi. Questo inganna il sistema e lo induce a regolare male la temperatura.

Ecco che quindi i motivi possono essere diversi, bisognerà quindi verificare e cercare di capire cosa sta accadendo, solo così la casa tornerà ad essere calda.