E’ arrivato nell’estate del 2022, tra l’entusiasmo generale dei tifosi giallorossi che da poco avevano finito di festeggiare per la vittoria della Conference League, e da quel giorno l’amore che lega Dybala alla Roma e ai suoi tifosi non è mai stato in discussione. Neppure quando l’argentino sembrava a un passo dall’addio. La “Joya” è stato accolto a Roma come un re: il suo arrivo ha portato quell’entusiasmo e quella speranza che solo campioni del suo calibro possono suscitare in una piazza intera, pronta ad affidarsi a un fuoriclasse assoluto.

Il percorso di Dybala alla Roma è stato caratterizzato da gioie e dolori: dalla presentazione partecipatissima al “Colosseo Quadrato” alle lacrime di Budapest, dalle giocate sopraffine ai tanti infortuni che non gli hanno mai permesso di mostrare fino in fondo tutte la sua classe immensa.

Il futuro è un’incognita: rinnovo o addio?

Oggi la storia d’amore tra Dybala e la Roma si trova a vivere un momento delicato. Il contratto del fantasista scade al termine della stagione attuale e la domanda che circola incessantemente tra i tifosi giallorossi è sempre la stessa: “Dybala rinnova o no?“. Il dibattito divide i tifosi stessi: da una parte c’è chi è contro il rinnovo della Joya a causa dei tanti infortuni che lo tormentano e dell’elevato ingaggio (6 milioni netti a stagione), dall’altra c’è chi, invece, considera Dybala come un gioiello troppo importante del quale la Roma non dovrebbe privarsi.

Di Giovambattista: “La Roma non rinnoverà Dybala per 4 anni”

In diretta a Radio Radio Lo Sport si è discussa la notizia riportata in mattinata dal Corriere dello Sport, secondo cui la Roma sarebbe in trattativa per rinnovare per altri 4 anni a cifre più contenute il contratto di Paulo Dybala. A frenare la gioia di quella fetta di tifosi giallorossi favorevoli al rinnovo dell’argentino è intervenuto, però, Ilario Di Giovambattista, che si è esposto con fermezza sulla notizia: “Ci sono zero possibilità che Dybala rinnovi per 4 anni. Non è un’impressione, ma una notizia. La Roma non se lo pone proprio il tema di fare 4 anni di contratto a Dybala, assolutamente no“.

Per Enrico Camelio un eventuale rinnovo del fantasista argentino sarebbe un grosso errore, addirittura uno “scherzo” e ha riversato parole durissime contro la joya: “Da quando è arrivato, Dybala ha giocato solo il 50,4% delle partite. Non fa più l’atleta, se la Roma lo rinnovasse per altri 4 anni, gli darebbe la pensione“. Sempre Camelio allude, in modo provocatorio, anche alla possibilità che ci sia qualcuno vicino all’argentino che faccia uscire queste notizie per aiutarlo ad ottenere un contratto da un’altra parte.

A commentare la notizia riportata da Di Giovambattista è intervenuto, tra gli altri, Alessandro Vocalelli, secondo il quale un contratto di 3 / 4 anni a un giocatore con così tanti limiti atletici non andrebbe mai fatto. Il discorso cambierebbe se Dybala fosse disponibile a rimanere un altro anno ad una cifra più bassa di quella attuale.

L’inizio di una nuova telenovela

Insomma, il futuro di Dybala è ancora del tutto incerto: tra rinnovo, addio e l’amore dei tifosi, la sensazione è che siamo solo all’inizio di una nuova telenovela destinata a tenere banco nei prossimi mesi.