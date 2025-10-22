Molti cittadini possono fare i salti di gioia per questa notizia: un nuovo bonus da 2.500 euro. Ecco come richiederlo.

Molte persone, per poter andare avanti in questi anni difficili dal punto di vista economico, fanno affidamento sulle agevolazioni e i bonus. In effetti c’è una bella notizia per tanti: è possibile richiedere un nuovo bonus da 2.500 euro.

Come tante volte, però, è necessario possedere determinati requisiti. Ecco come fare ad usufruire di questo nuovo interessante contributo ed in cosa consiste.

Come ottenere il bonus da 2.500 euro

È possibile richiedere il nuovo bonus patente che prevede di poter conseguire le patenti superiori alla B per l’autotrasporto coprendo fino all’80% dei costi sostenuti per il conseguimento del documento di guida per gli autotrasportatori.

In pratica i giovani con età compresa tra 18 e 35 anni potranno ottenere l’abilitazione a guidare mezzi pesanti per il trasporto di merci e persone pagando solo il 20% del costo. Il restante 80% della spesa è coperto dal bonus patente fino alla soglia massima di 2.500 euro.

Dal 2024 non solo gli italiani possono richiederlo, ma anche gli stranieri. Il 20 ottobre si è aperta la finestra per poter ottenere il bonus: questo dipende dai fondi messi a disposizione: per il 2026 dovrebbero essere 5,4 milioni di euro. Di fatto chi vuole usufruirne deve fare in fretta: per richiederlo è necessario registrarsi sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed inviare la domanda tramite la piattaforma «Bonus Patente», autenticandosi con SPID, CIE, CNS, prima dell’esaurimento dei fondi messi a disposizione.

Una volta effettuata la registrazione nella piattaforma dedicata, se la procedura va a buon fine, viene rilasciato un voucher, scaricabile direttamente dalla propria area riservata dell’applicazione web. Il bonus patente sarà disponibile per 60 giorni dalla sua emissione e potrà essere utilizzato presso le autoscuole accreditate per l’iscrizione ai corsi per conseguire una delle patenti previste dal decreto. I giovani avranno 18 mesi di tempo dall’iscrizione ai corsi per conseguire la patente ed eventualmente la carta di qualificazione del conducente.

Il bonus patente dovrà poi essere validato dall’autoscuola. A questo proposito le autoscuole e soggetti qualificati per effettuare i corsi CQC, devono accreditarsi sulla piattaforma del Ministero in modo da venire inserite in un apposito elenco consultabile nel portale. Per la registrazione dovranno indicare:

partita IVA

codice ATECO

denominazione e luoghi dove viene svolta l’attività

tipologia di servizi offerti

Inoltre dovranno dichiarare che i buoni saranno accettati esclusivamente per le finalità previste dal decreto.