Nuova chance di calciomercato per Nicolò Barella: il centrocampista tuttofare dell’Inter è di nuovo al centro dei pensieri di un club estero.

L’Inter di Christian Chivu è nata attorno alle perplessità di molti, per via della poca esperienza ad alti livelli del giovane allenatore romeno, il quale prima aveva guidato solo il Parma per pochi mesi nel calcio che conta. Ma dopo alcuni tentennamenti, i nerazzurri stanno imbeccando la strada giusta.

Il k.o. con la Juventus, rimasto indigesto perché arrivato contro una rivale diretta in campionato, ha dato uno scossone all’Inter: successivamente sono arrivate 5 vittorie consecutive (di cui due in Champions League) ampiamente meritate, che hanno restituito fiducia all’ambiente e rimesso a posto le cose. Ora l’Inter cerca l’aggancio alla vetta, visto che dopo la sosta sfiderà la Roma, una delle capolista, nell’anticipo del 18 ottobre.

La ripartenza positiva dell’Inter è stata costruita attorno alla vecchia guardia, della quale fa parte anche un fedelissimo come Nicolò Barella. Centrocampista tuttofare, di qualità eccelse sia in fase difensiva che in quella propositiva, il calciatore sardo resta un punto fermo dell’Inter, avendo interpretato anche in maniera inedita il ruolo di metronomo al posto di Calhanoglu.

Barella, nuovo assalto da oriente: Simone Inzaghi lo vuole con sé all’Al-Hilal

Impossibile che un calciatore con le doti e la completezza di Barella passi inosservato in ambito calciomercato. In passato diversi club europei hanno tentato un approccio verso il classe ’97, ma l’Inter ha sempre rispedito al mittente i sondaggi, sparando altissimo o dichiarando il centrocampista incedibile.

Le cose potrebbero però repentinamente cambiare a gennaio prossimo. Infatti l’Al-Hilal, forse il club più ricco dell’Arabia Saudita, è pronto a tornare alla carica su indicazione di Simone Inzaghi. L’ex tecnico nerazzurro, che ha sposato il progetto arabo, ha indicato Barella come obiettivo assoluto per la sessione di riparazione invernale.

Secondo le ultime indiscrezioni sarebbe pronta un’offerta shock da 86 milioni di euro solo per il cartellino di Barella. Una cifra che farebbe tentennare chiunque, persino l’Inter che ha sempre resistito alle offerte per il proprio leader di centrocampo. Oltre a questa cifra monstre per il cartellino, è in arrivo una proposta da nababbo anche per Barella, che andrebbe a guadagnare un ingaggio top con l’Al-Hilal.

Situazione in divenire dunque per l’Inter, che non ha intenzione di lasciar partire un punto fermo come Barella nel mercato di gennaio, ma i soldi che investirebbe il club saudita sono davvero tanti. La decisione finale spetterà ad Oaktree, il fondo d’investimento statunitense che gestisce i conti e le finanze dell’Inter.