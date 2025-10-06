Nicolò Barella sempre più leader dell’Inter e fuoriclasse della Serie A. Il 23 nerazzurro ha battuto uno splendido record.

Ottimo momento per l’Inter, che chiude questa fase di stagione, con la seconda sosta per le Nazionali ormai alle porte, con un’altra vittoria netta. Per la squadra di Christian Chivu, che pare aver superato il periodo grigio di inizio campionato, si tratta del quinto successo consecutivo, tra Serie A e Champions League.

L’ultima vittima sacrificale è stata la Cremonese, squadra che prima dell’ultima gara giocata a San Siro era una delle poche imbattute in campionato. I grigiorossi però sono crollati sotto i colpi di una Inter devastante, capace di giocare a memoria e di strappare i tre punti con un netto 4-1 finale.

L’ultima delle quattro reti nerazzurre l’ha segnata uno dei veterani assoluti della squadra. Ovvero Nicolò Barella, centrocampista tuttofare che ha chiuso la contesa su assist di Bonny, con uno dei suoi consueti inserimenti concluso con un destro secco sull’uscita del portiere Silvestri. La conferma di come il mediano dell’Inter e della Nazionale italiana abbia ritrovato finalmente sorriso e soprattutto una forma atletica degna di nota.

Barella ancora in gol: il centrocampista batte il record di longevità

Oltre alla gioia per il primo gol stagionale, Nicolò Barella si può vantare per aver raggiunto un record personale, che conferma quanto sia continuo ed importante nelle sue prestazioni, persino in zona realizzativa.

Barella infatti, con la rete segnata sabato scorso, è divenuto il terzo centrocampista ad aver realizzato almeno un gol in tutte le ultime 9 stagioni di Serie A. Soltanto altri due calciatori, dello stesso reparto, avevano già raggiunto questo primato. Si tratta di Lorenzo Pellegrini della Roma e del suo compagno di squadra in nerazzurro Hakan Calhanoglu.

Una carriera dunque longeva e sempre ad alto livello per Barella negli ultimi nove anni. Il centrocampista classe ’97 ha realizzato il suo primo gol in Serie A nella stagione 2017-2018, quando indossava la maglia del Cagliari; precisamente il 17 settembre 2017, nella partita in trasferta contro la SPAL. Da quell’annata in poi, l’attuale vice-capitano dell’Inter ha sempre segnato almeno una rete a campionato.

L’attuale score aggiornato di Barella in Serie A parla di 310 presenze e 19 reti realizzate, l’ultima delle quali come detto contro la Cremonese. Difficile trovare un centrocampista italiano così completo ed in crescita nell’ultimo decennio come il calciatore sardo, capace di passare già in giovanissima età dall’essere considerato un talento in erba ad un vero e proprio punto fermo in casa Inter.