L’ultimo gesto di Nicolò Barella ha sorpreso tutti i tifosi dell’Inter e non soltanto: grande generosità da parte del centrocampista sardo.

L’Inter di Cristian Chivu non ha ancora trovato la continuità al 100% in campionato. Non a caso nelle prime nove giornate di campionato ha già perso tre volte, subendo soprattutto negli scontri diretti contro Juventus e Napoli. Il ritardo dal primo posto in classifica è solo di 3 punti, dunque nulla è compromesso, ma i nerazzurri dovranno curare questi difetti.

Per risollevarsi dalle sconfitte e dai momenti difficili, Chivu si affiderà sicuramente alla vecchia guardia, a quei calciatori che rappresentano esperienza e certezza all’interno della rosa. Nel successo per 3-0 contro la Fiorentina ha brillato soprattutto Hakan Calhanoglu, autore di un’altra doppietta dopo quella rifilata alla Juve. Ma non è solo il turco a spingere avanti la baracca.

Nicolò Barella è un altro tassello fondamentale della mediana interista. Un calciatore che indossa i colori nerazzurri dal 2019 e che ormai fa parte della storia recente dell’Inter, essendo letteralmente esploso dalle parti di San Siro. Il classe ’97, oltre ad essere uno dei centrocampisti più forti in Europa, è anche un personaggio di cuore e grinta: lo ha confermato con un gesto inaspettato nel finale di partita contro i viola.

Barella, gesto da amico per Dzeko: lo spinge sotto la curva per rendergli un tributo

Un gesto di grande amicizia, rispetto e sensibilità è arrivato da Nicolò Barella dopo il fischio finale di Inter-Fiorentina, gara valida per la nona giornata di campionato che ha visto i padroni di casa imporsi con merito per 3-0.

Barella ha ritrovato per l’occasione da avversario l’ex compagno di squadra Edin Dzeko, che ha condiviso la maglia nerazzurra con il centrocampista sardo per due stagioni, dal 2021 al 2023. Oggi il centravanti bosniaco milita nella Fiorentina, dove però non sta riuscendo a dare un valido contributo in fatto di gol visto il momento negativo dei viola.

Al termine dell’incontro Barella ha voluto rendere omaggio a Dzeko, spingendolo letteralmente sotto la curva nord interista per fargli tributare applausi e ringraziamenti dal popolo nerazzurro. I tifosi infatti hanno un ottimo ricordo di Dzeko, visto che anche grazie alle sue reti l’Inter in quei due anni riuscì a vincere 2 Coppe Italia, 2 Supercoppe e raggiungere la finale di Champions League contro il Manchester City.

Grazie al gesto di Barella per l’ex compagno, anche l’Inter sui propri social ha voluto omaggiare il passato nerazzurro di Dzeko, con un post dedicato: “Interista una volta, interista per sempre”. Segno di come nel calcio esista ancora la riconoscenza e la fratellanza.