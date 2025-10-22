Pecco Bagnaia e Ducati sempre più ai ferri corti. Il pilota torinese dopo una stagione deludente rischia di dover cambiare aria.

Dopo due vittorie mondiali nel 2022 e nel 2023, ed un secondo posto combattuto fino all’ultima curva nella scorsa stagione, da Pecco Bagnaia era lecito aspettarsi molto di più durante l’annata motociclistica attualmente in corso d’opera. Il pilota italiano ha invece deluso le attese in maniera totale.

Tutta colpa di due fattori che hanno reso complicatissima la sua annata in Ducati. In primis lo scarso feeling con la moto, la Desmosedici GP25, che gli ha creato tanti problemi e lo ha lasciato spesso appiedato. Inoltre il dualismo con Marc Marquez è risultato più difficile del previsto, anche perché gli ingegneri ducatisti sembra abbiano costruito la nuova moto più sulle caratteristiche dello spagnolo che su quelle del torinese.

Non a caso Marquez ha stravinto il suo settimo titolo mondiale in MotoGP dominando senza appelli il circuito, mentre Bagnaia ha arrancato, regalandosi solo due gioie finora: oltre ai successi nei GP di Austin e Motegi, il pilota italiano ha deluso il più delle volte, tra piazzamenti anonimi ed uscite di scena premature.

Bagnaia-Ducati sempre più ai ferri corti: arriva la conferma di Max Biaggi

Visto il feeling ormai perso tra Bagnaia e la Ducati, in queste settimane si parla con una certa insistenza di un addio del pilota alla scuderia di Borgo Panigale. Il team manager Davide Tardozzi di recente ha ammesso di voler concentrarsi sui problemi avuti da Bagnaia in stagione per rimetterlo sulla giusta direzione, ma l’ipotesi di una separazione è da prendere in considerazione.

Lo ha ammesso anche l’ex pilota Max Biaggi, interpellato a RTL 102.5, discutendo proprio della situazione del fuoriclasse torinese: “Gli indizi sulla rottura sono tanti e confusi. La Ducati non si esprime, Bagnaia lo fa con un linguaggio incomprensibile, neanche noi che siamo all’interno capiamo. Non metto la mano sul fuoco sulla sua permanenza in Ducati. Le case cercano sempre di portare avanti i giovani che possano dare continuità. Pensare che lo dirotteranno su un altro team clienti Ducati è possibile, ma sappiamo che ha un contratto con la factory e sarà difficile vederlo in un altro team”.

Effettivamente Bagnaia dovrebbe restare ancora in Ducati nel 2026, visto che ha ancora un anno di contratto difficilmente rescindibile. Più probabile che l’azzurro faccia le valigie alla fine del prossimo anno, cercando una soluzione diversa, mentre il team emiliano punterà su qualche pilota in rampa di lancio e più giovane.