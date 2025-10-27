Fra pochi giorni molte persone potrebbero trovarsi sul conto un accredito. Ecco l’avviso Inps che fa gioire tanti italiani.

Questi ultimi anni sono stati molto difficili dal punto di vista economico per tante persone e famiglie che sono riuscite ad arrivare a fine mese a stento visti tutti gli aumenti, anche nei beni di prima necessità e sulle bollette.

In un mare di aumenti e di inflazione, comunque, è una bella notizia l’ultimo avviso Inps che stabilisce l’accredito sul conto tra pochi giorni per questi contribuenti. Ecco chi lo riceverà.

Chi riceverà l’accredito Inps nei prossimi giorni

Mancano pochi giorni all’inizio di novembre e il nuovo mese sarà molto positivo per alcune persone. Infatti, da avviso Inps, in tanti otterranno un accredito (o anche di più) sul proprio conto.

Sì, perché nel prossimo mese sono previsti questi pagamenti:

Pensioni : in genere vengono pagate il primo giorno bancabile del mese, eccetto quando cade nel weekend o in un giorno festivo. Nello specifico le pensioni di novembre verranno erogate da lunedì 3 novembre per i titolari di conti correnti postali (o per chi ritira allo sportello delle Poste) e per chi ha scelto l’accredito su conti bancari. Come ricorda l’inps il pagamento in contanti è ammesso solo per gli importi fino a mille euro netti. Se la pensione ha un importo superiore, sarà necessario comunicare all’Inps dove riceverla.

: in genere vengono pagate il primo giorno bancabile del mese, eccetto quando cade nel weekend o in un giorno festivo. Nello specifico le pensioni di novembre verranno erogate da lunedì 3 novembre per i titolari di conti correnti postali (o per chi ritira allo sportello delle Poste) e per chi ha scelto l’accredito su conti bancari. Come ricorda l’inps il pagamento in contanti è ammesso solo per gli importi fino a mille euro netti. Se la pensione ha un importo superiore, sarà necessario comunicare all’Inps dove riceverla. Assegno unico : si otterrà il pagamento dopo la metà del mese (20-21 novembre) se si è giù percettori. Se ci sono state modifiche o se la domanda è stata presentata successivamente, invece, l’accredito avverrà alla fine del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza.

: si otterrà il pagamento dopo la metà del mese (20-21 novembre) se si è giù percettori. Se ci sono state modifiche o se la domanda è stata presentata successivamente, invece, l’accredito avverrà alla fine del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza. Naspi : il pagamento avverrà entro la fine del mese. Comunque la data cambia a seconda del giorno in cui è stata presentata la domanda di disoccupazione. La data precisa si può leggere sul proprio fascicolo previdenziale online accedendo autenticandosi con SPID, CNS o CIE. Stesse date anche per i percettori di DIS-COLL.

: il pagamento avverrà entro la fine del mese. Comunque la data cambia a seconda del giorno in cui è stata presentata la domanda di disoccupazione. La data precisa si può leggere sul proprio fascicolo previdenziale online accedendo autenticandosi con SPID, CNS o CIE. Stesse date anche per i percettori di DIS-COLL. Supporto per la formazione e il lavoro (accredito mensile di 350 euro riconosciuto dall’INPS): il pagamento dovrebbe avvenire verso fine novembre per le domande pervenute verso la metà del mese e dal 15 del mese successivo per le domande pervenute nel corso del mese in cui maturano le condizioni dopo la metà del mese.

(accredito mensile di 350 euro riconosciuto dall’INPS): il pagamento dovrebbe avvenire verso fine novembre per le domande pervenute verso la metà del mese e dal 15 del mese successivo per le domande pervenute nel corso del mese in cui maturano le condizioni dopo la metà del mese. Assegno di inclusione: a seconda dei requisiti, l’accredito avverrà dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD. L’erogazione è poi sottoposta alla partecipazione ad un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.

Insomma, il mese di novembre sarà ricco di pagamenti e tanti soggetti otterranno fra pochi giorni un accredito sul proprio conto.