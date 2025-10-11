Sette punti in classifica e tredicesimo posto provvisorio: il bilancio dell’avvio non sorride alla Lazio, segnata da un’estate senza innesti per via del blocco del mercato e da una serie di assenze che ha ristretto le rotazioni.

Maurizio Sarri, intervenuto su Lazio Style Radio, non cerca sconti: il tecnico ha ribadito che le difficoltà non sono un alibi, ma ha ricordato come l’organico sia stato spesso privo di otto-nove elementi in un campionato dove molte rivali si sono rinforzate. In questo quadro, l’allenatore salva l’atteggiamento del gruppo, sottolineando la capacità di “restare dentro la partita” e di lottare nonostante le contingenze.

Il punto sull’infermeria racconta una situazione ancora fluida. Lazzari è tornato a disposizione, Marušić è atteso ai controlli odierni, mentre per Luca Pellegrini si tratta di un trauma distorsivo-contusivo da valutare giorno per giorno. Rovella avrà bisogno di tempo, Vecino resta un rebus, Dele-Bashiru non è utilizzabile. Isaksen deve ritrovare la miglior condizione. Il vero interrogativo è Zaccagni: la sua gestione condizionerà le scelte di modulo fino a ridosso del match.

Sul fronte extra-campo, Sarri è intervenuto anche sulla polemica nata attorno a Milan–Como in Australia e al botta e risposta tra De Siervo e Rabiot. L’allenatore si è schierato sul principio: il denaro, ha osservato, non può giustificare ogni decisione, giudicando infelice la replica che ha chiamato in causa l’aspetto economico e ricordando come la credibilità del prodotto dipenda anche da chi va “a combattere” ogni weekend.

L’ultimo turno ha lasciato in eredità un 3-3 casalingo contro il Torino, gara ad alto indice emotivo in cui la Lazio ha intravisto il bottino pieno ma ha anche rischiato di restare a mani vuote. La lettura di Sarri è improntata al realismo: dentro una partita così altalenante, l’elemento confortante resta il carattere mostrato nei momenti di difficoltà.