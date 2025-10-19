A Bergamo finisce 0 a 0 tra Atalanta e Lazio. La squadra di Juric fa meglio degli uomini di Sarri, decisivo Provedel in diverse occasioni. La Lazio perde Cancellieri per infortunio, l’attaccante esterno ha dovuto lasciare il campo al 20esimo del primo tempo. L’analisi della partita di Franco Melli:

“Un Gila miracoloso monumentale, subito dopo le parate di Provedel, subito dopo le palle recuperate da Basic, fino ad arrivare al palo di Zappacosta. Nel primo tempo ci era piaciuta più la Lazio, ma nel secondo tempo penso che il crollo sia stato evidente. L’Atalanta ha rispolverato la propria argenteria, a partire da Lookman.

La Lazio è stata salvata dai sui centrali difensivi, dopo il calo a livello tecnico e tattico. Sono stato ingannato dal primo tempo, ho osato pensare che la Lazio potesse addirittura vincere. L’Atalanta è l’unica imbattuta, e Carnesecchi nel secondo tempo è stato spettatore non pagante”