Con questo rimedio casalingo anche gli asciugamani ingialliti torneranno a splendere: senza fatica, saranno proprio come appena comprati.

Capita a tutti, prima o poi, di ritrovarsi con asciugamani che hanno perso la loro originaria freschezza. Quel bianco brillante che un tempo profumava di pulito tende a trasformarsi, lavaggio dopo lavaggio, in una tonalità giallastra tutt’altro che piacevole.

Colpa del calcare, dei detersivi troppo aggressivi o semplicemente del tempo che passa. Ma non è necessario arrendersi all’idea di sostituirli: esiste un modo semplice, economico e sorprendentemente efficace per farli tornare come nuovi. Ciò che accade è che, gli asciugamani, specialmente quelli di cotone, tendono ad assorbire residui di sapone e minerali presenti nell’acqua. Questi depositi si accumulano, creando una patina che altera il colore e la morbidezza del tessuto.

Come rendere di nuovi perfetti gli asciugamani ingialliti: ecco il rimedio da provare

Oltre all’usura, anche lavaggi frequenti ad alte temperature, che molti credono sia la soluzione, in realtà possono peggiorare la situazione, fissando ulteriormente le macchie e rendendo le fibre più rigide, donando quell’aspetto ingiallito, che alla lunga oltre a diventare antiestetico, crea anche degli odori per nulla gradevoli. Fortunatamente, esiste un rimedio casalingo per eliminare l’ingiallimento e per far tornare gli asciugamani bianchi al loro colore originale.

Uno dei primi rimedi è l’aceto bianco. Si usa soprattutto per sbiancare gli asciugamani di spugna e serve, in particolar modo, per ravvivare il candore di quelli bianchi. Per renderlo efficace, basterà versare mezzo bicchiere di aceto bianco in una bacinella piena d’acqua calda. Poi, immergere gli asciugamani e lasciarli in ammollo per qualche ora, dopodiché si potrà procedere al classico lavaggio.

Se invece volete provare un rimedio che abbia sicuramente un odore più delicato, si potrà optare per l’acido citrico. Versare, quindi, 150 gr di acido citrico in una bacinella contenente 1 l di acqua tiepida e mettere in ammollo gli asciugamani per qualche ora. Dopodiché, procedere con il lavaggio in lavatrice, versando circa 100 ml della miscela con acido citrico nella vaschetta del detersivo prima di avviare il ciclo di lavaggio.

Ed ecco che in questo semplice modo e soprattutto usando due prodotti completamente naturali, anche gli asciugamani più ingialliti torneranno ad essere bianchissimi e morbidissimi. Da provare subito per notare la differenza.