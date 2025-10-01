Molte famiglie italiane esultano perché sta arrivando un nuovo contributo di 600 euro. Ecco a chi spetta e come fare per ottenerlo.

Di questi tempi molte famiglie stentano ad arrivare a fine mese fra tutte le spese che ci sono da sostenere, i costi delle bollette sempre più alti, i prezzi dei beni alimentari che lievitano, il mutuo e così via. Per questo poter beneficiare di bonus e agevolazioni date dal Governo è un grande aiuto.

Diverse famiglie italiane, dunque, esultano in questo periodo perché sta arrivando un contributo di 600 euro. Ecco i requisiti da possedere per averlo e come fare per richiederlo.

Il contributo da 600 euro per le famiglie

È in arrivo un nuovo contributo da 600 euro per le famiglie: si tratta del Bonus Sport 2025, pensato per permettere alle famiglie a basso reddito di garantire ai propri figli l’accesso ad un costo agevolato ad attività sportive e ricreative.

Per questa misura sono stati stanziati 30 milioni di euro, che serviranno proprio per alleggerire i costi delle iscrizioni a corsi e attività extrascolastiche, con una procedura chiara che passa attraverso la registrazione degli enti aderenti e la successiva domanda delle famiglie interessate.

Il Bonus Sport copre corsi sportivi o attività ricreative con durata minima di 6 mesi e frequenza almeno bisettimanale, che dovranno iniziare entro il 15 dicembre 2025 e concludersi entro il 30 giugno 2026. Il contributo ha valore di 600 euro, vale a dire massimo 300 euro per un figlio fino a un massimo di 2 figli per nucleo familiare.

Questo bonus però non viene erogato direttamente alle famiglie, in quanto viene riconosciuto agli enti accreditati, come associazioni e società sportive dilettantistiche, enti del terzo settore e Onlus, scelti dai genitori al momento della domanda. Non viene liquidato in un’unica soluzione, ma suddiviso in tre tranche progressive:

30% all’avvio del corso, come primo acconto al momento dell’iscrizione

40% a metà percorso, ma solo dopo che sia stata verificata la presenza costante del minore

30% alla conclusione del corso, sempre subordinato a un controllo finale della frequenza

Questa modalità di accredito mira ad evitare che i fondi vengano assegnati senza un reale utilizzo da parte delle famiglie, in modo da avere la sicurezza che le attività vengano effettivamente svolte fino alla fine. È anche per questo che il dipartimento per lo Sport, anche tramite Sport e Salute S.p.A., verificherà sia la regolare partecipazione dei ragazzi (che devono frequentare almeno il 70% delle attività) che la correttezza delle rendicontazioni presentate dagli enti.

Se i minori non rispettano la soglia minima di frequenza o se emergono irregolarità, il beneficio decade e le somme già erogate devono essere restituite. Il Bonus Sport 2025 spetta alle famiglie con:

un ISEE minorenni non superiore a 15.000 euro

figli di età compresa tra i 6 e i 14 anni

Non è cumulabile con altri aiuti per sostenere le stesse spese, ad esempio quelli regionali, comunali o di altri enti per le medesime attività. La domanda per beneficiare del bonus può essere fatta in via telematica attraverso la piattaforma predisposta dal dipartimento per lo Sport, selezionando tra le attività accreditate presenti nell’apposito elenco e allegando:

i dati anagrafici del minore e del genitore richiedente

un Isee minorenni in corso di validità

la dichiarazione di non cumulo con altri benefici

una copia di un documento di identità valido

Il termine per l’invio delle domande è il 31 ottobre 2025, alle ore 12:00. Le domande saranno accolte in ordine cronologico e l’accesso al contributo cesserà anticipatamente in caso di esaurimento delle risorse disponibili.