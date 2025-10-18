Cambio di casacca possibile per Sandro Tonali: il centrocampista ex Milan e titolare della Nazionale al centro di voci di mercato.

I tifosi del Milan ancora oggi soffrono nel ripensare al momento in cui Sandro Tonali, uno dei migliori centrocampisti italiani della sua generazione, è stato sacrificato per il bene delle casse milaniste. Ovvero quando la proprietà RedBird decise di accettare l’offerta del Newcastle per il classe 2000.

Una cessione dolorosa, non solo per il valore del calciatore, ma anche perché Tonali incarnava lo spirito Milan in tutto e per tutto, essendo dichiaratamente tifoso rossonero fin da quando era bambino. Eppure Sandro ha attraversato momenti molto delicati dopo la cessione, visto che è stato fermato per quasi un anno intero per via dell’inchiesta ai suoi danni legata alle scommesse clandestine ed alla ludopatia.

Oggi Tonali si è ripreso con gli interessi il tempo perduto per i propri errori. E’ tornato ad essere centrocampista titolare e dominante in Premier League e soprattutto è un intoccabile della Nazionale italiana, visto che il tandem di centrocampo con Nicolò Barella è al momento uno dei punti fermi della squadra di Gattuso. Ma il futuro cosa riserverà al 25enne nativo di Lodi?

Tonali via dalla Premier League: a tentarlo stavolta è il ricchissimo PSG

Molti hanno sperato e sognato un ritorno di Sandro Tonali in Serie A, dove alcuni club farebbero follie per averlo in rosa. In primis Juventus e Milan, con i bianconeri che hanno tentato anche un lieve approccio con il Newcastle l’estate scorsa, ma senza alcun esito. I rossoneri invece, spinti dalle richieste della piazza, sarebbero ben lieti di riportarlo a casa.

Invece, se Tonali dovesse lasciare la Premier League, non sarebbe per tornare in Italia. Almeno secondo l’indiscrezione lanciata dal portale inglese Caughtoffside.com, che ha informato di un’offerta pronta da parte di una ricca big europea per il centrocampista.

Il PSG, squadra campione d’Europa in carica, è alla ricerca di un mediano di livello e di qualità tecnica e starebbe pensando di affondare il colpo per Tonali. Pronta un’offerta da circa 60 milioni di euro per strappare l’azzurro dal Newcastle, una cifra molto simile a quella spesa proprio dai Magpies nel 2023 per ingaggiarlo dal Milan.

Operazione non semplice, proprio perché il Newcastle vorrebbe alzare la valutazione del cartellino a Tonali, fino a quasi 100 milioni. Insomma, non è ancora sicuro che l’ex milanista possa lasciare la Premier a fine stagione. Ma le tentazioni non mancheranno, mentre un ritorno in Italia sembra essere sempre più lontano.