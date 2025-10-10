Il Ministero della Salute ha diffuso un altro richiamo di alcuni prodotti molto consumati. Questi infatti contengono un ingrediente non autorizzato potenzialmente pericoloso.

Ogni giorno andiamo a fare la spesa e portiamo in tavola prodotti che crediamo sicuri. In effetti questi vengono sottoposti a tanti controlli prima di essere immessi sul mercato e quindi al supermercato li compriamo con sicurezza e poi a casa li consumiamo senza particolari paure. Se non fosse che, spesso, proprio da queste analisi emerge che c’è qualcosa che non va.

Alcuni prodotti potrebbero essere contaminati da agenti esterni potenzialmente tossici per noi. E quindi il Ministero della Salute si occupa proprio di diffondere questi avvisi, vale a dire di prodotti richiamati o ritirati dal mercato. L’ultimo richiamo riguarda alcuni prodotti che contengono al loro interno un ingrediente non autorizzato. Ecco qual è.

Il prodotto richiamato che contiene un ingrediente non autorizzato

Il Ministero della Salute ha segnalato con ritardo i richiami da parte dell’operatore di alcuni prodotti molto consumati, specie ora che si va verso l’inverno: delle tisane. Non sono delle tisane qualsiasi ma sei alla canapa vendute con i marchi Hemp Infusion e Tisanapa. È stato diffuso anche il richiamo di una birra alla canapa a marchio Soul Rebel.

Nello specifico i prodotti richiamati sono:

Tisana alla canapa e ribes nero Hemp Infusion, in confezioni da 15 grammi (10 filtri priamidali);

Tisana alla canapa e alchemilla Hemp Infusion, in confezioni da 15 grammi (10 filtri priamidali);

Tisana alla canapa, arancia e cannellaTisanapa, in confezioni da 25 grammi;

Tisana alla canapa naturale Tisanapa, in confezioni da 25 grammi;

Tisana alla canapa, timo e malva Tisanapa, in confezioni da 25 grammi;

Tisana alla canapa, liquirizia e finocchio Tisanapa, in confezioni da 25 grammi;

Birra bionda alla canapa Soul Rebel, in bottiglie da 33 cL e 50 cL.

Sono stati richiamati tutti i lotti di questi prodotti, con tutti i termini minimi di conservazione (TMC). Tali prodotti sono stati commercializzati da CBWeed Srl, ma sono stati prodotti da aziende differenti: New Pack Srl ha prodotto le tisane a marchio Hemp Infusion nello stabilimento di via Zaniolo, a Mordano, nella città metropolitana di Bologna; M.C.I. Srl Agricola ha prodotto quelle a marchio Tisanapa nello stabilimento di via Aureliana 7, a Montegrotto Terme, in provincia di Padova.

Il Birrificio Mazapegul, invece, ha prodotto la birra nello stabilimento di via Parri 2, a Civitella di Romagna, in provincia di Forlì-Cesena. Il motivo del richiamo è la presenza nei prodotti di un novel food non autorizzato. Per questo si raccomanda di non consumare i prodotti. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita in cui li hanno acquistati.