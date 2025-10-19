Allergia agli acari? Con questi rimedi la sanifichi ed elimini ogni potenziale pericolo: in questo modo allevi subito ogni fastidio.

Ci sono al mondo milioni di persone che soffrono di allergia agli acari della polvere, e in questi casi anche la propria abitazione può trasformarsi in una fonte costante di fastidi. Starnuti frequenti, naso chiuso, occhi che lacrimano e, nei casi più intensi, difficoltà respiratorie sono sintomi comuni di una reazione allergica che trova spesso terreno fertile proprio tra le mura domestiche.

Gli acari della polvere sono microscopici organismi che si nutrono di cellule morte della pelle e si annidano facilmente in tessuti, tappezzeria, materassi e peluche. Non mordono e non pungono, ma le loro feci e i frammenti del loro corpo diventano potenti allergeni quando vengono inalati. Seppure la loro presenza è inevitabile, esiste la possibilità ridurre drasticamente la loro concentrazione con semplici attenzioni quotidiane.

Come agire in casa per alleviare i fastidi provocati dall’allergia agli acari della polvere

Una corretta routine di pulizia può fare la netta differenza tra una casa che favorisce le crisi allergiche e una che aiuta a stare meglio. Molti non sanno che anche le abitudini più comuni, come rifare il letto appena svegli o scuotere i cuscini senza precauzioni, possono peggiorare la situazione, contribuendo a diffondere le particelle allergeniche nell’aria.

A differenza della polvere visibile, gli acari non si eliminano semplicemente con una passata di panno. Servono metodi mirati, materiali adatti e una certa costanza per ottenere risultati tangibili. Proprio per questo, è fondamentale che materassi e cuscini vengano fatti arieggiare quotidianamente, girandoli spesso e sostituendoli quando serve. I cuscini andrebbero cambiati ogni 1-2 anni, mentre i materassi ogni 8-10 anni a seconda delle condizioni. Inoltre, la biancheria da letto, va lavata almeno una volta alla settimana a 60 °C per tenerle libere da questo allergene.

Stesso discorso anche per bagno e cucina, che dovranno essere arieggiati molto di frequente e sarà importante mantenere una temperatura degli ambienti inferiore ai 22°C e un’umidità sotto il 50%. Importante non dimenticare i vari tessili di casa, come tende, tappeti, cuscini e copridivani, che dovranno essere lavati almeno una volta al mese. Ovviamente, non bisogna trascurare le pulizie quotidiane e quella del pavimento. Solo in questo modo si potrà dire addio all’allergia agli acari della polvere.