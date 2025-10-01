Ottime notizie per Massimiliano Allegri: il tecnico del Milan è pronto a riabbracciare un suo ex calciatore in rossonero.

In poche settimane Massimiliano Allegri si è preso il Milan e la fiducia di tutti i tifosi rossoneri. L’ex allenatore della Juve sta riuscendo nell’intendo di cambiare la mentalità di una squadra che, fino a pochi mesi fa, veleggiava a metà classifica e si era abbandonata a risultati scialbi e prestazioni senza mordente.

Allegri, da tecnico abituato a vincere ed a competere verso i traguardi più elevati, ha subito lanciato il suo credo calcistico. Sta costruendo un Milan compatto, più sicuro nelle retrovie, rilanciando le ambizioni di calciatori che sembravano a fine corsa, come i vari Tomori, Fofana e Saeleamekers. Il suo 3-5-2 è un dogma che sta sorprendendo, anche perché il Milan vince e convincere, almeno secondo i giudizi positivi della stampa nostrana.

Merito anche di una campagna acquisti estiva che ha portato rinforzi d’esperienza e di gamba. Allegri ha già potuto riabbracciare un suo fedelissimo come Adrien Rabiot, il colpo di fine mercato che sta dando uno sprint diverso al Milan di oggi. Ma non solo: in vista della prossima estate il tecnico rossonero potrebbe avere a disposizione un altro pupillo dei tempi della Juventus.

Un altro ex Juve per il centrocampo del Milan: opzione Bentancur a costo zero

La pazza idea per il Milan del prossimo anno si chiama Rodrigo Bentancur. Ovvero il mediano di nazionalità uruguayana che attualmente milita nel Tottenham. Come detto è un altro pallino di Max Allegri, che lo ha già allenato alla Juventus e lo ha lanciato nel calcio che conta, facendolo maturare come mediano tuttofare.

Il 28enne, oggi ancora elemento importante nel centrocampo degli Spurs, ha il contratto in scadenza a giugno 2026. Un’opportunità importante per il Milan, che può tentare Bentancur e proporgli un ritorno in Serie A da protagonista, agli ordini di un allenatore che stima e ben conosce. Il Tottenham tenterà di convincerlo a rinnovare, ma non è escluso che il sudamericano possa gradire una nuova avventura in Italia.

Possibile che il Milan il prossimo anno debba salutare almeno uno tra Fofana (che ha tante richieste in Saudi Pro League) e Loftus-Cheek, quest’ultimo chiuso dall’arrivo di Rabiot. Inoltre Luka Modric avrà 41 anni e potrebbe salutare il calcio che conta dopo l’attuale stagione in rossonero. L’acquisto di Bentancur diventerebbe fondamentale nel piano tattico di Allegri.

Nato a Nueva Helvechia nel 1997, Bentancur ha mosso i primi passi rilevanti nel Boca Juniors. La Juventus lo ha portato in Europa nel 2017, puntando forte sulla sua fisicità e intelligenza tattica. Il trasferimento al Tottenham è datato gennaio 2022, quando si è trasferito per 19 milioni di euro in Premier League.