Si torna a parlare della situazione personale di Alex Zanardi, l’eroico atleta paralimpico che non ha dato più segnali di sé per molto tempo.

Tantissimi appassionati di sport si chiedono quotidianamente che fine abbia fatto Alex Zanardi. Si hanno da troppo tempo pochissime notizie riguardanti la salute e le condizioni reali dell’ex pilota automobilistico ed atleta paralimpico, considerato un vero esempio di coraggio e forza d’animo.

Zanardi, che vive con due protesi al titanio al posto delle gambe per via dello storico e terribile incidente in CART del 2001, è stato vittima di un altro schianto tremendo nel 2020, quando si allenava in handbike vicino Siena. Un impatto contro un tir lo ha costretto ad un intervento d’emergenza in ospedale, con tanto di operazione chirurgica delicata.

Il bolognese ha superato la fase critica, ma da quel giorno dell’estate di cinque anni fa si è saputo poco o nulla delle condizioni fisiche e psicologiche del fuoriclasse di handbike. Privacy più totale, mentre i suoi progetti sportivi, legati alla fondazione Obiettivo3, andavano avanti grazie al patrocinio di parenti, amici ed istituzioni.

Zazzaroni e gli emozionanti auguri per i 59 anni di Alex Zanardi: “Lui è un regalo per tutti noi”

Qualche giorno fa, il 23 ottobre scorso, Alex Zanardi ha festeggiato i propri 59 anni di età. Non sappiamo se ha potuto celebrarli con i suoi cari oppure no, ma sono doverosi gli auguri del mondo dello sport e da parte di tutti coloro che lo considerano ancora oggi un esempio vivente di forza e motivazione.

Un augurio pubblico e particolare è arrivato dalle parole di Ivan Zazzaroni, giornalista e direttore del Corriere dello Sport. Il noto cronista ha voluto scrivere su Instagram un messaggio molto sentito dedicato a Zanardi, elogiandone il carattere e ricordando a tutti quanto sia stato influente nel mondo dello sport paralimpico.

“Due giorni fa Alex Zanardi ha compiuto 59 anni, gli ultimi 5 nel silenzio di una ‘vita’ che non meritano lui e chi lo ama. Il bene che Alex e Bebe Vio hanno fatto a persone con disabilità ha dato più di un senso alla loro esistenza. Alex è un regalo che è stato fatto a tutti noi: l’energia, la positività, la speranza che ha trasmesso sono valori preziosissimi“.

Parole importanti che sicuramente avranno fatto piacere a Zanardi ed a chi gli vuole bene e si prende cura del suo recupero fisico. Zazzaroni ha citato anche un’altra atleta di grande spessore morale come Bebe Vio, la schermitrice azzurra che è considerata tra le migliori campionesse paralimpiche di sempre in Italia.