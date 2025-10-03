Notizie sempre più positive riguardo ad Alex Zanardi, che gratificano tutti coloro che apprezzano le iniziative e le idee del campione paralimpico.

Non solo un atleta, un campione dello sport in tutte le salse. Ma anche un innovatore, un ideatore, una persona dotata di estrema solidarietà e partecipazione. Tutto questo è Alex Zanardi, vero simbolo dello sport italiano, un uomo che ha superato tante difficoltà per ergersi ad esempio positivo.

Zanardi, come tutti sapranno, è un ex pilota automobilistico che ha vissuto di tutto: due incidenti terribili in carriera. Il primo nel 2001 gli ha causato l’amputazione di entrambi gli arti inferiori. Una volta superato il trauma, Zanardi si è saputo reinventare campione paralimpico di handbike, vincendo anche moltissime gare. Poi l’incidente del 2020, lo scontro frontale con un tir in strada, dal quale sta recuperando lentamente.

In attesa di novità reali e concrete sulle sue condizioni di salute, Zanardi porta avanti i suoi progetti grazie a Obiettivo3, la fondazione da lui creata che fa da ausilio a tutti i portatori di handicap che vogliono provare a lanciarsi nello sport. Ed ovviamente è l’ideatore principale di Obiettivo Tricolore, la staffetta dedicata agli atleti paralimpici tramite handbike, biciclette e carrozzine olimpiche, facendo una sorta di giro d’Italia.

Obiettivo Tricolore sbarca in Emilia-Romagna, nella terra natale di Alex Zanardi

Il 21 settembre scorso è partita l’edizione 2025 di Obiettivo Tricolore, con la prima tappa da Gallipoli. Grande entusiasmo e partecipazione si sta mostrando per questo evento, una sorta di unicum assoluto per lo sport paralimpico italiano. La staffetta durerà fino al 10 ottobre, con l’arrivo fissato a Trento. Dunque manca sempre meno al traguardo finale.

Intanto in queste ore la staffetta passa dalla terra più vicina al cuore di Alex Zanardi, ovvero l’Emilia-Romagna. La tappa numero 15 della staffetta prevede per oggi, venerdì 3 ottobre, un percorso che va da Casalecchio, comune molto vicino a Bologna, fino a Maranello. Altro luogo iconico, noto per essere la sede ufficiale della Ferrari. Protagonisti della tappa saranno la paratriatleta Rita Cuccuru, proprio originaria di Maranello ed i paraciclisti Davide Cortini e Andrea Meschiari, anche loro emiliani doc.

Anche le prossime tappe vedranno l’Emilia-Romagna protagonista, visto che la staffetta passerà prima per Modena e poi a Stellata, in provincia di Ferrara. Luoghi del cuore anche per Zanardi, bolognese di nascita e molto legato alle proprie origini. Una volta terminati i giri dell’Emilia, Obiettivo Tricolore si trasferirà definitivamente in nord Italia, passando dal Veneto e poi in Trentino.