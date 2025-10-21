Commozione e grande rispetto nei confronti di Alex Zanardi, il campione paralimpico che ha smosso la coscienza di molti atleti.

Chi pratica sport di professione, chi si considera un atleta a tutti gli effetti, ha un obbligo morale che lo accompagna per tutta la carriera. Non solo quello di impegnarsi al massimo per i propri obiettivi e mettere passione nel suo ambito. Ma anche quello di rappresentare un esempio positivo per coloro che guardano da fuori.

Ed è esattamente ciò che è diventato Alex Zanardi, il celebre atleta paralimpico ed ex pilota automobilistico, che a causa della sua vita davvero tortuosa ed a tratti incredibile è divenuto un punto di riferimento per molti. Soprattutto per chi, come lui, ha dovuto attraversare momenti molto delicati e ripartire da zero.

Impossibile non applaudire un uomo come Zanardi, che ha superato persino l’amputazione di entrambi gli arti inferiori dopo un tremendo incidente automobilistico nel 2001 in Germania. Il bolognese si è reinventato nell’handbike, specialità paralimpica di cui è campione assoluto. Peccato che un secondo incidente grave, occorsogli nel 2020 a Siena, lo sta tenendo lontano dai riflettori e dalle gare.

Ambra Sabatini e l’esempio di Zanardi: “Alex mi ha dato motivazione quando ero in ospedale”

Tra i tanti personaggi del mondo dello sport che devono qualcosa ad Alex Zanardi, spicca una giovanissima e talentuosa atleta proprio del mondo paralimpico. Vale a dire Ambra Sabatini, ex mezzofondista di Livorno che per via di un incidente in moto ha subito l’amputazione di una gamba.

Proprio l’esempio di Zanardi ha aiutato Ambra a risollevarsi ed a ripartire nelle discipline paralimpiche; oggi la 23enne toscana è campionessa olimpica e mondiale nei 100 metri piani T63, correndo con una protesi da corsa. Una vera e propria eroina, un orgoglio per il nostro Paese in particolare nell’ambito delle Paralimpiadi.

La Sabatini, intervistata da Il Messaggero, ha spiegato il suo legame spirituale con Zanardi: “Alex è stato il più grande atleta paralimpico di tutti i tempi, purtroppo non ho avuto la fortuna di incontrarlo ma la motivazione che mi ha acceso dentro quando ero in ospedale è stata tanta. Ricordo che mi inviò un video dove disse ‘Stai tranquilla, quando ritornerai, non avrai neppure il tempo per fare tutto quello che potrai. E aveva ragione”.

L’ennesimo esempio di come Alex Zanardi, con la sua storia e la sua positività sempre infinita, sia stato in grado di motivare e spronare anche una ragazza giovanissima come Ambra Sabatini, pure dopo una tragedia del genere.