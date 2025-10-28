Carlos Alcaraz e Jannik Sinner rischiano ora grosso. Una sconfitta che potrebbe ribaltare tutta la situazione del tennis mondiale.

Senza dubbio il tennis internazionale maschile ha due padroni incontrastati in questo momento storico. Ovvero Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, che continuano ad accumulare punti e trofei, dimostrando di aver lasciato un solco alle loro spalle.

Lo spagnolo, numero uno al mondo, ha vinto tutti i tornei più importanti degli ultimi mesi, fatta eccezione di Wimbledon, in cui ha trionfato proprio Jannik. L’italiano ha confermato di essere comunque sempre un tennista dalle qualità invidiabili, tornando a trionfare a Vienna e preparandosi al meglio anche per le Finals di Torino.

Ma c’è qualche altro tennista in grado nel prossimo futuro di dare filo da torcere ad Alcaraz e Sinner? Gli esperti e gli addetti ai lavori stanno parlando in maniera entusiastica di un talento giovanissimo, che sembra avere tutte le qualità per potersi giocare le primissime posizioni del ranking ATP. Si tratta di Joao Fonseca, brasiliano classe 2006 che ha da poco ottenuto un risultato incredibile per la sua età.

Fonseca è il predestinato del tennis: vittoria a Basilea ed i super complimenti di Davidovich Fokina

Il 19enne Joao Fonseca ha appena vinto il suo primo titolo ATP 500, ovvero gli Open di Basilea, in Svizzera, diventando uno dei tennisti più giovani di sempre ad ottenere un successo così importante a livello internazionale.

Fonseca ha sconfitto in finale lo spagnolo Davidovich Fokina in due set, dopo aver annichilito nel suo percorso nel torneo avversari ben più esperti come Mensik o Shapovalov. Insomma, un predestinato assoluto che sta già cominciando a fare sul serio, a cercare di mettersi in carreggiata e, perché no, puntare subito la top 10 del ranking ATP.

Lo stesso Davidovich ha parlato benissimo di Fonseca al termine della finale disputatasi domenica a Basilea, indicandolo come il futuro erede dei migliori tennisti delle generazioni precedenti: “Hai giocato un tennis incredibile oggi – ha ammesso lo spagnolo riferendosi direttamente al rivale – Sei l’incarnazione stessa di questo sport. Hai senza dubbio un futuro brillante davanti a te. Sarai sicuramente il prossimo Djokovic a battere Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, questo è certo”.

Fonseca, con il successo prestigioso di Basilea, sale al 28° posto nel ranking ATP. Un risultato eccellente, se pensiamo che alla sua stessa età Sinner aveva raggiunto al massimo il 37° posto in classifica generale, mentre l’attuale leader Alcaraz a 19 anni era invece già nella top 10.