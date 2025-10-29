La clamorosa uscita di scena di Carlos Alcaraz può favorire nettamente Jannik Sinner, anche in vista della classifica generale.

Davvero sorprendente e clamoroso ciò che è accaduto ieri alla Defense Arena di Parigi, dove in queste ore si sta disputando l’ultimo torneo Masters 1000 della stagione tennistica. Carlos Alcaraz è uscito di scena al primo turno, sconfitto in maniera inaspettata da Cameron Norrie.

Il numero uno al mondo, tra i favoriti assoluti nel tabellone del Parigi-Bercy, ha dovuto abbandonare la competizione immediatamente. Dopo un primo set vinto in maniera regolare, lo spagnolo non è riuscito a contenere il ritorno in auge del rivale britannico, attualmente numero 31 del ranking ATP.

Risultato che ovviamente crea un’eco davvero importante a livello internazionale, sia per l’andamento del torneo stesso, sia per la classifica generale del tennis maschile. A drizzare le antenne è soprattutto Jannik Sinner, fresco vincitore del torneo di Vienna ed ora pronto ad approfittare ai Masters di Parigi della caduta del suo rivale diretto. Dopo questa competizione il ranking potrebbe letteralmente ribaltarsi di nuovo.

Sinner, occasione d’oro: se vince a Parigi-Bercy può tornare in testa al ranking ATP

La situazione è la seguente: Carlos Alcaraz comanda nella classifica generale con 11.250 punti, a cui sono stati già sottratti i 90 punti per l’eliminazione dal torneo di Parigi-Bercy, dove lo scorso anno invece si era fermato al terzo turno. Segue Jannik Sinner al secondo posto con 10.510 punti, pronto a riacciuffare il rivale entro fine stagione.

Nel Masters di Parigi Sinner non ha niente da perdere, visto che nell’edizione 2024 non si presentò pur essendo nella entry-list generale. Dunque, in caso di successo finale, l’azzurro si porterebbe a quota 11.500, superando di fatto Alcaraz e guadagnando 1.000 punti puliti necessari per il sorpasso.

Alcaraz avrebbe potuto mantenere la vetta del ranking intatta raggiungendo almeno le semifinali di Parigi-Bercy, ma evidentemente questo torneo non è nelle sue corde, visto che un anno fa è stato eliminato dopo tre turni dal francese Ugo Humbert, mentre nel 2023 è arrivato massimo al secondo turno uscendo di scena contro il russo Roman Safiullin. Ancora più sfortunato nell’edizione 2022, quando dovette ritirarsi per infortunio ai quarti contro Holger Rune.

Neanche Sinner ha finora mai trionfato in questo ultimo Masters 1000 della stagione. Oggi l’azzurro debutterà nel pomeriggio contro il tennista belga Zizou Bergs. In caso di passaggio del turno, come da pronostico, l’altoatesino se la vedrà al terzo turno con il vincente del match tra Cerundolo e Kecmanovic.