Belli da vedere, ma poco sicuri da tenere in casa: ecco perché gli alberi di Natale con la neve sintetica non andrebbero mai acquistati.

Con l’arrivo delle festività natalizie, le vetrine iniziano a riempirsi di decorazioni scintillanti, luci calde e alberi addobbati con cura. Tra le tendenze più amate degli ultimi anni, spiccano gli alberi di Natale con la neve artificiale, ma quest’anno, dietro questa scenografia apparentemente innocua, si nasconde una verità che sta facendo discutere esperti e consumatori attenti.

I modelli innevati sono tra i più richiesti, tanto da occupare ampio spazio nei cataloghi online e nei centri commerciali. Eppure, proprio dietro questa particolarità iniziano ad emergere dati inquietanti legati alla loro composizione e al loro impatto, non solo sull’ambiente, ma anche sulla salute domestica. Ecco che quindi, un semplice albero di Natale, può trasformarsi in un oggetto da cui sarebbe meglio stare alla larga.

Alberi di Natale innevati, scatta l’allarme: possono rappresentare un serio pericolo

A prima vista si tratta solo di un effetto estetico, realizzato per lo più con spruzzi o rivestimenti bianchi che ricoprono gli aghi sintetici dell’albero. Tuttavia, recenti analisi hanno evidenziato la presenza di sostanze chimiche nella neve finta utilizzata per questi modelli. Il problema maggiore è che questi materiali, sebbene considerati “decorativi”, possono disperdersi nell’aria o degradarsi nel tempo, rilasciando particelle potenzialmente dannose.

Il rischio aumenta all’interno di ambienti chiusi e riscaldati, dove le particelle restano sospese più a lungo e possono essere facilmente inalate, specialmente da bambini o animali domestici. Alcuni studi hanno osservato correlazioni tra l’esposizione prolungata a questi elementi e reazioni allergiche, irritazioni delle vie respiratorie o disturbi cutanei.

Anche sul fronte ambientale, le criticità non mancano. Molti degli alberi con neve sintetica sono realizzati con materiali non riciclabili o difficilmente smaltibili, rendendo complicato il loro recupero a fine vita. Inoltre, il trattamento chimico per simulare l’effetto neve compromette ulteriormente la possibilità di riciclo, contribuendo all’aumento dei rifiuti plastici non biodegradabili.

Ecco che quindi, un semplice albero di Natale, che tutti abbiamo ammirato e magari anche desiderato, almeno una volta nella vita, può trasformarsi in un potenziale pericolo per la salute. Quindi, per quest’anno, meglio puntare decisamente su altro e magari optare per qualcosa che sia naturale o che, successivamente, si potrà facilmente smaltire sempre nel rispetto dell’ambiente.