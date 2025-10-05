Il veterano ha annunciato il suo ritiro dall’attività agonistica: l’ultima gara sarà in Veneto il prossimo 19 ottobre

Gli appassionati di ciclismo si stanno ancora stropicciando gli occhi per quanto visto, nell’arco di una settimana, in quel di Kigali, in Ruanda, per la sette giorni dei mondiali delle due ruote su strada che l’UCI ha regalato al paese africano, che ha risposto con una partecipazione di pubblico senza precedenti.

Solo per citare le due corse più attese – la cronometro individuale e la prova in linea, caratterizzata da un dislivello di 5475 metri e da tanti gran premi della montagna – i tifosi hanno celebrato le gesta di Remco Evenepoel, dominatore della corsa contro il tempo, e del ‘solito’ Tadej Pogacar, che ha concesso il bis nella prova in linea dopo il titolo iridato conquistato a Zurigo 2024.

Con la stagione 2025 ormai quasi del tutto archiviata, non sono molte le gare interessanti che restano fino a fine anno. Una di queste però, la ‘Veneto Classic‘ del prossimo 19 ottobre, sarà l’ultima occasione per vedere all’opera un ciclista italiano di 38 anni che, dopo un’onorata carriera di circa 16 anni, ha deciso di appendere la bici al chiodo.

Ciclismo, Brambilla dice ‘basta’: addio a 38 anni

“Cosa vuoi fare, bambino, da grande? Il ciclista professionista!“, così inizia il post di Gianluca Brambilla, il ciclista classe ’87 di Bellano sui social. “Allora preparati, piccolo. Il viaggio sarà lungo, duro e complicato ma ti farà divertire. Ti farà girare il mondo e conoscere tantissima gente. Per questo momento così importante, volevo parlare al bambino che ero per descrivere quello che mi hanno dato tutti questi anni di ciclismo. Sono state 16 stagioni da professionista pazzesche. Sedici stagioni che concludo sereno e felice. Ringrazio le persone che hanno sempre creduto in me e mi sono state vicine nei momenti difficili! Ma non è ancora finita. Vi aspetto tutti alla mia ultima gatta che sarà proprio a casa: la Veneto Classic“, conclude l’atleta.

Come detto, dopo oltre tre lustri da professionista, il 38enne lombardo ha detto ‘basta’. Già membro della Colnago-CSF, della Quick-Step, di Trek-Segafredo e di Q36.5, il corridore chiude con un totale il di sei affermazioni totali, tra cui spiccano due successi di tappa nei grandi giri nel 2016: prima la tappa di Arezzo al Giro d’Italia, dopo la quale indossò anche la maglia rosa, e poi quella di Aramón Formigal alla Vuelta di Spagna.