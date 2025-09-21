Il talento turco, protagonista di un grande avvio di stagione, è oggetto di grandi attenzioni da parte del club: offerta monstre in arrivo

2 gol e 4 assist nelle prime 5 gare ufficiali dell’anno. Una leadership tecnica ormai indiscutibile, riconosciuta anche da coloro (chiedere conferma ad Ivan Zazzaroni) che, fino a qualche mese fa, lo avevano definito un ‘giocatorino‘, non ancora degno di indossare la pesante casacca bianconera col numero 10 sulle spalle.

Già positivo e propositivo nell’avventura della Juve al Mondiale per Club, Kenan Yildiz è definitivamente esploso in questo trionfale avvio di stagione della ‘Vecchia Signora‘: subito decisivo con due assist nella vittoria all’esordio in campionato contro il Parma, l’ex Bayern Monaco non ha mancato l’appuntamento con la segnatura personale all’Inter, sua vittima preferita in Serie A. Un dato statistico che la dice lunga sulla piacevole tendenza del turco ad essere determinante nei match più importanti.

Corteggiato, la scorsa estate, dai maggior club della Premier League, che però non hanno mai veramente affondato il colpo sul suo profilo, il fantasista ha rinnovato il suo accordo coi bianconeri il 16 agosto dello scorso anno, firmando fino a giugno 2029.

Già in predicato di sedersi nuovamente al tavolo con Damien Comolli e soci per un nuovo prolungamento – con relativo sostanzioso aumento di stipendio – del suo matrimonio con la Juve, il turco è l’uomo del momento alla Continassa e non solo.

Yildiz non si tocca: ecco l’investimento da 100 milioni

Del futuro del gioiello bianconero si è parlato diffusamente nell’ultima puntata di ‘TiAmoCalciomercato‘, programma in onda sul canale Youtube di ‘Calciomercato.it‘, dove il giornalista Riccardo Meloni ha fatto il punto della situazione sulle intenzioni della dirigenza piemontese in vista di un nuovo ricco contratto da sottoporre all’attenzione del talento.

Fino a qualche settimana fa si stava ragionando su un allungamento dell’accordo fino al 2030 a circa 3 milioni l’anno, ovvero il doppio di quanto percepito attualmente dal ‘10‘. Le ultime prestazioni e la sensazione netta che sul calciatore si possa davvero costruire un futuro di grandi successi avrebbe convinto la Juve a migliorare sensibilmente la sua offerta.

A breve, riferisce Meloni, la dirigenza juventina metterà sul piatto un nuovo quinquennale da 6 milioni netti a stagione più bonus. Questo significa che dalle casse della Juve uscirà un totale di 100 milioni di euro, visti i costi dell’ingaggio considerati al lordo, nei conti del club.

Con questa mossa i bianconeri intendono blindare la sua gemma da possibili imminenti assalti che, come abbiamo riferito nei giorni scorsi, potrebbero essere portati non solo dai facoltosi club britannici, ma anche dal Barcellona. Il cui presidente Joan Laporta si è già dichiarato letteralmente innamorato del trequartista turco.