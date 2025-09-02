Con questo trucco è possibile trovare chiunque su WhatsApp, anche se non si ha il numero di telefono. Ecco come fare.

WhatsApp è un’app molto usata e amata in tutto il mondo, che permette di comunicare in tempo reale con amici e parenti, vicini e lontani, ma anche di fare chiamate, video chiamate, inviare audio, foto, video e aggiornare il proprio stato condividendo ciò che si sta facendo o un ricordo. Insomma, è un’app funzionale a cui difficilmente si riesce a rinunciare.

Molto spesso ci si ferma sulla superficie delle funzioni che ha questa applicazione ma in realtà ci sono dei trucchi, facilmente applicabili, per trovare chiunque su WhatsApp anche se non si ha il numero di telefono. Ecco come fare.

Come trovare qualcuno su WhatsApp senza avere il numero di telefono

Chi ha WhatsApp, utilizza questa app per comunicare con amici e parenti, di cui solitamente conosce l’identità e il numero di telefono. Tuttavia, a chi si chieda se sia possibile trovare qualcuno sull’applicazione, pur non avendo il numero di telefono, la risposta è: sì, anche se sembra incredibile, è possibile.

C’è un trucco molto furbo per farlo, tuttavia si consiglia di usarlo solo se si sa con certezza che a quella persona farà piacere “essere trovata” e ricevere messaggi da noi. La prima cosa che si può fare è usare la funzione di “ricerca globale”: sarà sufficiente digitare il nome o una parola chiave correlata nella barra di ricerca per trovare chat, messaggi o numeri non salvati.

Non solo ma se il contatto che si sta cercando ha condiviso un link o un contenuto in un gruppo, si può usare la funzione di ricerca per individuarlo in pochi istanti. Questo trucco è indicato per recuperare numeri di telefono o profili condivisi in grandi gruppi. In effetti proprio i gruppi di WhatsApp si possono usare per reperire contatti di cui non si ha il numero di telefono. Infine, anche se è poco sfruttato, un QR code personale permette di connettersi subito con chiunque lo condivida.

Una volta scansionato, permette di aggiungere nuovi contatti, anche se non si hanno i loro numeri di telefono. Insomma, è davvero possibile trovare chiunque su WhatsApp anche senza avere il numero di telefono. E, se si ricevono messaggi da numeri non salvati, WhatsApp consente di visualizzare informazioni di base sui contatti, in modo da scegliere se salvarli o meno in rubrica.