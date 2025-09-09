La famosa app di messaggistica istantanea, WhatsApp, ha i giorni contati. Ecco cosa cambierà per gli utenti e a cosa dovranno dire addio.

Ogni giorno sono tantissime le persone in tutto il mondo che utilizzano WhatsApp per comunicare con amici e parenti grazie a dei messaggi istantanei ma anche per scambiarsi foto, video, audio, note video, note audio o per fare video chiamate o chiamate.

L’applicazione viene aggiornata anche frequentemente per consentire una migliore esperienza agli utenti e aumentare la sicurezza. Questa volta però chi utilizza questa app dovrà mandare giù una brutta notizia. Sì, perché WhatsApp ha i giorni contati e bisognerà dirle addio. Ecco perché.

Gli utenti dovranno dire addio a WhatsApp: ecco perché

Gli utenti che sono abituati ad usare WhatsApp tutti i giorni dovranno dire addio alla famosa applicazione di messaggistica istantanea. Per fortuna non sparirà dagli smartphone ma l’app nativa finirà di funzionare su Windows.

Stando a The Verge, sembra che il software ufficiale scaricabile su computer fissi e portatili con Os di Redmond sarà presto dismesso, anche se i download sullo store sono sempre numerosi. Di fatto non si tratta di una cancellazione vera e propria, solo che quando si aprirà l’app, questa si trasformerà in una semplice finestra aperta sulla web app.

All’apertura del software infatti si legge: “Abbiamo aggiornato il look e il funzionamento dell’app. Questo update include i Canali e più funzionalità allo Stato e alle Community“. L’app diventerà dunque un rimando alla web app. In questo modo Meta taglierà i costi di gestione e sviluppo utilizzando la tecnologia Edge WebView2 di Microsoft che consente di mantenere soltanto il codice base e aprire la web app molto più snella e meno sofisticata.

Quindi gli utenti dovranno dire addio all’app nativa di WhatsApp ma potranno sfruttare alcune funzioni come il controllo dello Stato, i Canali e l’accesso alla Community, così da uniformare l’esperienza con le app per smartphone Android e iPhone. Tuttavia, consumeranno più risorse, in modo particolare della ram, che potrebbe rallentare i computer meno prestanti e recenti.

Per il momento non si sa se anche l’app WhatsApp per Mac subirà questo cambiamento ma c’è da aspettarsi la stessa cosa. Per fortuna alla fine non cambierà molto per chi è abituato ad usare questa app sullo smartphone, ma chi lo faceva da un pc con Windows potrebbe notare le differenze.