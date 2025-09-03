Si torna a parlare di Dusan Vlahovic alla Juventus: dopo la fine del mercato arriva una nuova rivelazione che ha del clamoroso.

Per tutta la sessione di calciomercato estivo è stato al centro delle cronache, come se da un momento all’altro dovesse cambiare maglia e valutare le proposte di mezza Europa. Invece, alla fine della fiera, Dusan Vlahovic è rimasto precisamente dov’era, all’interno della rosa della Juventus.

In tanti, soprattutto fra i tifosi più accaniti della Juve, avrebbero voluto vedere Vlahovic fare le valigie e indossare un’altra maglia in vista della nuova stagione. Un po’ per le prestazioni insufficienti degli ultimi tempi, un po’ per il costo enorme che il serbo mantiene all’interno del bilancio bianconero, complici i 12 milioni di euro netti di stipendio che pesano come un macigno.

Nonostante la permanenza di Vlahovic, che effettivamente non ha mai ricevuto proposte davvero concrete in estate, la Juve è riuscita a rinforzare il proprio attacco, ingaggiando a parametro zero Jonathan David e chiudendo con l’approdo di Lois Openda dal Lipsia. Concorrenza raddoppiata dunque per l’ex Fiorentina, che però ha sorpreso tutti in questo avvio di stagione, segnando due reti nelle prime due partite ufficiali.

Vlahovic, da riserva a capocannoniere? I bookmakers puntano sullo juventino

Tra i grandi attaccanti della Serie A, Vlahovic è l’unico ad essere riuscito ad andare a segno in entrambe le giornate finora disputate. Prima ha chiuso il match contro il Parma con una rete in contropiede, poi ha sentenziato il Genoa con un bel colpo di testa su corner.

Per questo motivo i bookmakers non possono escludere la candidatura di Vlahovic al titolo di prossimo capocannoniere della massima serie. C’è anche il nome del numero 9 bianconero tra i centravanti più quotati a raccogliere lo scettro di Mateo Retegui, che l’anno scorso si è assicurato il titolo di miglior marcatore prima di volare in Arabia Saudita.

Secondo Agipronews, il più quotato in tal senso è Lautaro Martinez. Il capitano dell’Inter come miglior marcatore si gioca a 4,50 su Snai e a 5 su Sisal. Segue a 6 il neo acquisto juventino David, poi a 9 il terzetto formato da Marcus Thuram, Moise Kean e l’ultimo arrivato in casa Napoli, il danese Rasmus Hojlund.

La candidatura di Vlahovic è comunque forte: il classe 2000 è quotato a 12 volte la giocata come futuro capocannoniere in Serie A. Una notizia a dir poco sorprendente, visto che il serbo viene indicato ancora oggi come una riserva, non certo del posto da titolare al centro dell’attacco della Juve. Eppure i primi due centri stagionali lo hanno già riportato in auge.