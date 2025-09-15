Splendida notizia per Max Verstappen e per gli appassionati a tutto tondo di Ferrari: l’olandese potrà sedere sulla vettura di Modena.

La Formula 1 ha vissuto due weekend fa, nel Gran Premio di Monza, una domenica avvincente, che può rendere ancora più combattuto il finale di stagione. Infatti Max Verstappen ha tagliato il traguardo prima delle due McLaren di Norris e Piastri. Chissà se con questo risultato il campione iridato della Red Bull potrà realmente insidiare la fuga dei due piloti della scuderia britannica.

Verstappen, in attesa di tornare in pista nel prossimo weekend in Azerbaijan, non ha voluto affatto riposare. Domenica scorsa infatti è sceso nuovamente alla guida di una vettura, anche se la sua ultima impresa non riguarda minimamente la Formula 1. Il campione del mondo in carica ha scelto di mettersi in moto anche in un’altra categoria automobilistica.

La notizia è che Verstappen si è presentato sul leggendario tracciato del Nürburgring Nordscheleife, stavolta al volante della Porsche Cayman GT4 CS. Nell’evento sul circuito tedesco, il pilota Red Bull ha compiuto i 14 giri necessari nel cosiddetto ‘Inferno Verde’, per poter ottenere il ‘Permit A’, ovvero la licenza per poter competere in altre categorie.

Licenza presa: Verstappen ora può correre la 24 Ore in sella alla Ferrari

Tale licenza permetterà a Verstappen di partecipare alla storica corsa delle 24 Ore del Nürburgring Nordschleife, oltre a tutte le altre competizioni endurance che durano per l’intero arco di una giornata. Una sfida storica che l’olandese ha sempre ammesso di voler tentare, soprattutto ora che ha ottenuto il permesso.

“Sono contento che sia andato tutto liscio e che abbia ottenuto il mio permesso DMSB per il Nordschleife. Mi sono divertito molto, ma da queste parti è sempre così” – ha ammesso Verstappen dopo la prova sul circuito tedesco. Ora l’intenzione è quella di partecipare alla suddetta gara ufficiale alla guida niente meno che di una Ferrari.

Verstappen dovrebbe giocarsi le proprie chance alla 24 Ore guidando una Ferrari 296 GT3, auto di altissimo valore che rappresenterà il battesimo del fuoco per il campione di Formula 1 in questa speciale categoria.

I tifosi ferraristi sognano. Chissà che Verstappen non cominci a prendere confidenza con la scuderia modenese prima con la vettura GT3, poi magari inserendosi a gamba tesa nell’ambito Ferrari, per un futuro anche in F1 con i colori della Rossa. Una tentazione che potrebbe diventare realtà nelle prossime settimane.