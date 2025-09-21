Incredibile ma vero, la tanto contestata direzione arbitrale di Verona-Juventus potrebbe portare a far ripetere il match di ieri.

Una Juventus meno brillante del solito non è riuscita, nella serata di ieri, a superare un combattivo Hellas Verona allo stadio Bentegodi. L’anticipo della quarta giornata ha visto i bianconeri impattare per 1-1. Un risultato che porta la squadra di Igor Tudor a quota 10 punti in classifica, ancora imbattuta e per il momento al primo posto, in attesa del risultato di oggi del Napoli.

Applausi invece per i padroni di casa, che non solo hanno rimontato la Juve grazie al rigore di Gift Orban, tra i migliori in campo, ma ha anche legittimato il risultato positivo con un secondo tempo molto brillante, nel quale aveva anche segnato il gol del sorpasso. Annullato quest’ultimo però per posizione di fuorigioco del capitano scaligero Serdar.

Meno brillante invece è stata la direzione dell’arbitro Antonio Rapuano. Il 40enne riminese, già contestato da Massimiliano Allegri per aver comandato la sua espulsione durante Milan-Bologna della scorsa settimana, non ha vissuto una serata tranquilla. In più di un’occasione è stato contestato dai giocatori in campo, senza parlare di un episodio che a norma di regolamento sarebbe da rivedere.

Errore di Rapuano nell’annunciare il rigore per il Verona: partita da ripetere?

È stato il cronista sportivo Maurizio Pistocchi su X a segnalare l’accaduto. Un errore regolamentare che potrebbe addirittura aver ‘falsato’ l’incontro. Rapuano, dopo aver rivisto all’OFR l’episodio del fallo di mano di Joao Mario in area bianconera, scaturendo il rigore per il Verona, ha dato l’annuncio al pubblico come ormai è usanza dalla stagione corrente.

Il problema è che l’arbitro di gara ha confuso il numero 25 Joao Mario della Juve con il numero 15 (ovvero Kalulu), annunciando che fosse stato quest’ultimo a commettere l’infrazione. Un errore tecnico che rischierebbe di falsare il giudizio sull’episodio da moviola e dunque, secondo alcuni cavilli regolamentari, potrebbe portare al rifacimento del match.

💣Incredibile a Verona : dopo l’OFR l’arbitro #Rapuano concede il rigore all’HVerona per un fallo di mano del numero 15 #Kalulu: peccato che il mani non sia il suo ( si trova a 2 metri) ma di #JoaoMario #25. Si tratta di clamoroso errore tecnico ( scambio di persona) che se… — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) September 20, 2025

Nel concreto, l’errore di Rapuano non ha inficiato assolutamente sulla decisione del calcio di rigore, visto che non c’era alcuna sanzione disciplinare da infliggere. Ma chissà che il giudice sportivo possa prendere una decisione forte e considerare, dopo aver rivisto i filmati del match, ciò che suggerisce Pistocchi, ovvero l’annullamento e la mancata omologazione di Verona-Juve.

Intanto i bianconeri escono un tantino delusi dalla gara del Bentegodi. Tudor si è lamentato per i pochi giorni di riposo concessi dal calendario, visto che la sua Juventus ha giocato tre gare in soli 7 giorni, mentre i rivali del Napoli lo faranno in 9 giorni.