Dalle anticipazioni di Un Posto al Sole, è noto che uno dei protagonisti lascerà la soap e questa notizia ha sconvolto i telespettatori dell’amata soap opera.

Un Posto al Sole è una delle soap opera italiane più amate di sempre. In onda ormai da 30 anni, chi la segue apprezza le storie realistiche e attuali, le relazioni e gli intrighi fra i personaggi che sono diventati, ormai, quasi di famiglia. Per questo quando qualcuno di loro va via, è triste dire addio.

Ma è quello che succederà fra qualche puntata: uno dei protagonisti di Un Posto al Sole infatti lascerà la soap e i fan sono rimasti impietriti da questa notizia. Ecco cosa accadrà e le anticipazioni delle prossime puntate.

Chi lascerà Un Posto al Sole

A partire dal 25 agosto è ricominciato il consueto appuntamento con Un Posto al Sole dopo una pausa estiva di due settimane. Numerosi colpi di scena sono già accaduti e ne accadranno: dalle anticipazioni, infatti, si sa che un protagonista lascerà la soap.

Questa è una brutta notizia per i fan della soap, considerando che si tratta di un personaggio molto amato. Damiano, infatti, deciderà di lasciare Napoli, stanco della sua relazione troppo incerta con Viola e delle complicazioni legate alla malattia di Eugenio. L’attore che interpreta Damiano, Paolo Romano, è impegnato anche ne “Il Paradiso delle Signore”, quindi non è detto che farà ritorno a Un Posto al Sole, e questo è un duro colpo da accettare per chi apprezzava il suo personaggio di Damiano.

Dunque i telespettatori si chiedono cosa succederà a Viola dopo la sua partenza, se riuscirà a fermarlo o se la loro storia finirà per sempre. Comunque, già nella nuova sigla di Un Posto al Sole mancano alcuni personaggi, suggerendo che alcuni di loro potrebbero abbandonare la soap. Ma la partenza di Damiano non è l’unico episodio che sconvolgerà i fan.

Come il pubblico saprà, Gennaro Gagliotti ha dovuto affrontare un intervento chirurgico d’urgenza, un evento che ha scosso non solo la sua vita ma anche quella dei suoi cari e degli spettatori che lo seguono. Questi due eventi hanno lasciato l’amaro in bocca a tanti fan ma, d’altronde, chi segue questa soap sa che l’inaspettato può sempre accadere e le emozioni e i cambiamenti sono parte integrante della trama di questa fiction molto amata.