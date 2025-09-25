Notizia a sorpresa per il futuro di Federico Chiesa. Il fantasista italiano ex Juventus e Fiorentina potrebbe tornare protagonista.

Federico Chiesa è stato spesso nominato come possibile nome caldo della scorsa sessione di mercato. In molti davano l’ex Juventus di ritorno in Serie A, dopo l’esperienza dello scorso anno piuttosto marginale con la maglia del Liverpool. L’esterno d’attacco però alla fine ha scelto di restare in Premier.

Chiesa è stato convinto dal tecnico Arne Slot a restare, soprattutto dopo la cessione del suo compagno di reparto Luis Diaz al Bayern Monaco. Ma nonostante ciò, ed il gol nella gara d’esordio stagionale contro il Bournemouth, la sua stagione non si sta sviluppando in maniera molto diversa. L’azzurro infatti è spesso lasciato in panchina e non risulta essere una prima scelta in attacco.

Non solo: qualche settimana fa è arrivata una mazzata per Chiesa, che è rimasto fuori dalla lista Champions presentata da Slot. Il calciatore classe ’97 è stato escluso per far spazio ad altri calciatori. Una notizia presa non benissimo da Chiesa stesso, che ha cominciato a pensare subito ad un reale addio da Liverpool. Eppure le cose potrebbero cambiare nei prossimi giorni.

Liverpool, l’infortunio di Leoni riapre le porte dell’Europa a Chiesa

Chiesa infatti potrebbe tornare a disposizione del Liverpool nei prossimi match di Champions League. Il tutto a scapito di un suo connazionale, che non se la sta passando certo benissimo: l’infortunio grave del giovane difensore Giovanni Leoni potrebbe aprire le porte delle competizioni europee a Chiesa.

Il classe 2006 si è infortunato gravemente al ginocchio, per lo stop subito al legamento crociato del ginocchio sinistro nel giorno del suo debutto con la maglia del Liverpool, contro il Southampton. Leoni resterà fermo almeno 5-6 mesi e ciò permetterà ai Reds di fare un cambio nella lista Champions, togliendo per infortunio l’ex Parma e inserendo un nuovo elemento.

Ecco dunque che Chiesa potrà sfruttare questa disgrazia sportiva per tornare utile alla causa di Slot. Certamente l’ex Juve non sarebbe voluto tornare in lista sulla ‘pelle’ del suo connazionale, ma è un’opportunità che dovrà sfruttare e non lasciarsi scappare così facilmente.

Fino a questo momento Chiesa ha giocato solo 47 minuti in Premier League, segnando un gol, mente in FA Cup ha realizzato già due assist vincenti. Un giocatore che ha ancora tanto da dare, ma la domanda resta lecita: è davvero Liverpool il posto giusto dove l’esterno italiano potrà mettere in mostra il suo valore reale?