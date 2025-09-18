Novità non felice in vista del derby di domenica tra Lazio e Roma. Uno dei sicuri titolari probabilmente dovrà saltare lo scontro diretto.

La città di Roma è già in fermento per l’evento di domenica, alle ore 12:30. Sarà già tempo di stracittadina, il duello calcistico più atteso e sentito della capitale. Lazio e Roma si sfidano allo stadio Olimpico nel primo duello diretto della stagione, seppur in un momento non particolarmente glorioso per entrambe.

La Lazio arriva dalla sconfitta di misura in casa del Sassuolo, la seconda esterna stagionale dopo quella inflittale dal Como alla prima giornata. Caduta anche per la Roma nello scorso weekend, in casa contro il Torino. Insomma, una classifica non idilliaca per le due romane, che proprio in vista del derby cercheranno di tornare alla vittoria.

I tifosi delle due compagini attendono con ansia il lunch-match di domenica 21 settembre. Anche se quelli giallorossi dovranno capire se la squadra di Gasperini riuscirà a presentarsi con una formazione degna di questo nome. Infatti, dopo lo stop doloroso di Paulo Dybala (fermo 2-3 settimane per lesione muscolare), la Roma rischia di perdere un altro possibile titolare in vista del big match.

Roma, Hermoso si ferma in allenamento: a serio rischio per il derby

Brutte notizie dall’allenamento odierno della Roma a Trigoria. La sessione del giovedì si è conclusa con uno stop, durante la fase atletica, per Mario Hermoso. Il difensore centrale classe ’95, tornato ad essere titolare in giallorosso dopo l’esperienza in prestito al Bayer Leverkusen, ha accusato un risentimento al polpaccio.

Stop immediato per Hermoso, che ha sentito dolore in una zona muscolare molto delicata. Dovranno essere effettuati al più presto alcuni esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio, ma visti i precedenti è molto probabile che lo spagnolo possa saltare Lazio-Roma di domenica, dopo aver giocato da titolare le prime tre gare di campionato.

Un’altra bella gatta da pelare per Gasperini, che già sta capendo come schierare l’attacco, dopo l’infortunio di Dybala ed il recupero ancora lungo di Bailey. Ora dovrà reinventarsi anche la difesa a tre, anche se è probabile che tocchi al turco Zeki Celik l’incombenza di giocare titolare il derby da ‘braccetto’ di destra.

Meglio sembra andare invece in casa Lazio; indiscrezioni da Formello parlano di possibile recupero fisico per Rovella e Castellanos, usciti malconci dal match col Sassuolo. In dubbio la presenza di Vecino, mentre è sicura l’assenza dei due difensori Patric e Gigot, entrambi fermi ai box ancora per diverse settimane.