Cambia la griglia di partenza nel gran premio di Monza che si corre oggi sul circuito italiano: ecco chi è stato penalizzato.

Tanta attesa e speranza viene riposta, soprattutto dai tifosi italiani, sul Gran Premio di Monza. Ovvero la sedicesima prova stagionale di Formula 1, un punto importante di svolta in vista del gran finale, l’ultima competizione automobilistica del 2025 su territorio europeo.

La speranza è quella di vedere finalmente le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton fare bella figura a Monza, davanti al pubblico amico. Magari bissando l’impresa dello scorso anno, quando il monegasco riuscì a tagliare il traguardo per primo, superando la rivalità delle due McLaren di Piastri e Norris.

In attesa di assistere alla gara vera e propria, ieri sono andate in scena le qualifiche del sabato, che hanno visto il dominio di Max Verstappen. Molto abile l’olandese della Red Bull ad ottenere la pole position, con il tempo di 1’18″792. Ma qualcosa cambierà rispetto alle previsioni in vista della partenza di questo pomeriggio. La griglia dovrebbe essere parzialmente stravolta per via di un problema tecnico occorso ad una delle monoposto.

Cambia la griglia di partenza a Monza: la Racing Bulls partirà dalla pit lane

Lo stravolgimento di cui parliamo non riguarda comunque le prime posizioni in gara, dunque è escluso che il problema tecnico abbia colpito uno dei piloti che correranno per aggiudicarsi la vittoria a Monza. Bensì si tratta di un cambiamento concordato (ed obbligato) dalla Racing Bulls.

Non proprio positivo il sabato di qualifiche per la scuderia di Faenza, che ha visto in primis Liam Lawson andare in difficoltà già in Q1 ed essere eliminato. Quest’ultimo partirà in fondo alla griglia, ma non è andata meglio a Isack Hadjar, che inizierà il suo primo GP della carriera a Monza direttamente dalla pit lane.

La decisione è stata annunciata dalla Racing Bulls nella serata di ieri, presa seguendo il regolamento della F1. Hadjar durante le qualifiche (concluse al 16°posto) ha usato quattro power unit, il limite massimo fissato dalle regole. Inoltre il francese si è lamentato con la Williams di Carlos Sainz, reo di avergli reso complicato il giro di preparazione.

La RB vuole cambiare ulteriormente la power unit sulla monoposto di Hadjar, il quale dunque per regolamento dovrà iniziare la gara dalla pit lane. Non proprio un gran battesimo per il pilota classe 2004, che viene da un clamoroso quanto splendido terzo posto nell’ultimo GP in Olanda.