La Juventus rischia di avere un nuovo caso interno relativo al proprio management. Dimissioni possibili e caos in vista.

Negli ultimi anni la Juventus ha letteralmente stravolto non solo la propria rosa, ben diversa come nominativi rispetto a quella trionfante e vincente dello scorso decennio. Ma soprattutto la propria struttura dirigenziale. Diversi caos interni hanno fatto che la società bianconera cambiasse volto più volte.

Si è passati dal caso delle plusvalenze false e dunque all’addio dovuto di figure come Andrea Agnelli e Pavel Nedved, ad altri allontanamenti per ragioni di natura tecnica. Come quelli recenti del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che era arrivato da Napoli con grande enfasi, per poi deludere le aspettative sul mercato.

Il problema è che la confusione interna a Vinovo non è ancora terminata. La Juventus rischia, secondo ultime indiscrezioni, altri stravolgimenti nel settore manageriale e dirigenziale. Potrebbero cambiare nuovamente le figure apicali della società calcistica torinese. Il giornalista Gigi Moncalvo è intervenuto a ‘Ti Amo Calciomercato’ sul canale Youtube di Calciomercato.it proprio per parlare di queste situazioni scomode.

Juve, possibili le dimissioni di Ferrero da presidente: mancano riferimenti nel club

Si vocifera infatti di dimissioni per uno dei personaggi chiave del momento in casa Juventus. Ovvero Gianluca Ferrero, manager e personaggio di fiducia della famiglia Agnelli. L’attuale presidente bianconero potrebbe essere costretto nei prossimi giorni a dire addio a questo ruolo, per motivi non legati né alla Juve né al calcio in generale.

Ferrero è coinvolto nell’inchiesta sulla frode fiscale degli Agnelli riguardante l’eredità di famiglia. Infatti il numero uno della Juve è lo storico commercialista di John Elkann e parenti, dunque colpevole di aver avuto un ruolo piuttosto centrale nei tentativi (presunti) della famiglia di frodare lo Stato per quanto riguarda le successioni ed i passaggi di proprietà.

Una posizione scomoda che vedrà Ferrero presentare le proprie dimissioni al CdA della Juventus dal ruolo di presidente. Secondo Moncalvo ciò rappresenterà ed ingigantirà il vuoto di potere: “Il presidente Ferrero dovrà andarsene, il patteggiamento per la famosa vicenda di John Elkann lo dovrà portare alle dimissioni. La Juventus tra qualche settimana sarà senza Presidente, no? E chi sarà il nuovo presidente? Tudor non può neanche dire la sua, e soprattutto neanche Comolli può dire la sua. Perché con chi si va a confrontare?”

Dunque il giornalista sottolinea come la Juve presto resterà col ruolo di presidente vacante e soprattutto senza dirigenti sportivi di riferimento. Un bel problema per una società che sta tornando calcisticamente in buone acque, ma ancora lontana dai trionfi di qualche tempo fa.