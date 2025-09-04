Decisione presa riguardo Kevin De Bruyne che non farà piacere né al centrocampista del Napoli né ai tifosi.

Il mercato estivo in Serie A ha portato come sempre numerosi volti nuovi. Alcuni sono dei veri e propri sconosciuti, magari scovati dall’astuzia dei talent-scout e dei direttori sportivi per sorprendere tutti. Altri invece sono nomi già molto noti e di esperienza, arrivati per infondere un po’ di abilità internazionali ai club.

Basti pensare all’approdo in Italia di calciatori come Modric (vicino ai 40 anni), Dzeko o Raul Albiol. Ma soprattutto l’arrivo per la prima volta in carriera di Kevin De Bruyne, il fortissimo centrocampista che il Napoli ha ingaggiato, una volta scaduto l’accordo pluriennale con il Manchester City.

Uno dei metronomi più forti e continui del calcio europeo, capace di regalare perle e giocate spettacolari sotto la guida di Guardiola. Ora De Bruyne si è messo alla prova con la Serie A, campionato meno spettacolare ma molto più basato sull’intensità e la continuità. In attesa di vedere come l’ex citizens si riuscirà ad esprimere al Maradona, è arrivata una notizia non proprio allettante per lo stesso calciatore.

Rudi Garcia toglie la fascia a De Bruyne: il Belgio cambia capitano

Una notizia che non farà contento KDB e che arriva dalla decisione di un personaggio che a Napoli non ha lasciato bei ricordi. Ovvero Rudi Garcia, allenatore francese che dopo la sventurata esperienza sulla panchina azzurra sta provando a rilanciare la Nazionale del Belgio, in vista dei Mondiali 2026.

Garcia, in vista dei prossimi impegni di qualificazione contro Liechtenstein e Kazakistan, ha scelto di togliere la fascia da capitano dal braccio di De Bruyne. Il centrocampista classe ’91 non sarà più il leader designato della propria Nazionale, proprio per scelta del commissario tecnico.

La scelta è ricaduta su Youri Tielemans, altro mediano di spessore di nazionalità belga: “Sarà lui il capitano della mia Nazionale – ha detto Garcia – Youri è il collegamento giusto fra la ‘generazione d’oro’ di questa Nazionale e i giovani che stanno emergendo. Questo, però, non vuol dire che gli altri senatori siano meno importanti. Lukaku, De Bruyne, Courtois e Meunier avranno comunque un ruolo cruciale all’interno della squadra”.

De Bruyne dunque perde questo ruolo strategico nel Belgio dopo tre anni, visto che dal 2022 (dopo il ritiro di Hazard) era stato l’ex City a diventare capitano dei Diavoli Rossi. Ora, nonostante KDB resti a disposizione della sua Nazionale, sarà Tielemans ad avere questo onore.